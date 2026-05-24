Βρετανία: Κάπνιζαν «κραχ» δίπλα σε μικρά παιδιά και οικογένειες στην παραλία του Μπόρνμουθ – Γυναίκα λιποθύμησε απο υπερκατανάλωση αλκοόλ

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια του εορταστικού Σαββατοκύριακου (Bank Holiday), με φόντο τον επίσημο καύσωνα που πλήττει τη Βρετανία. Νεαροί απαθανατίστηκαν να εισπνέουν το λεγόμενο «hippy crack» (υποξείδιο του αζώτου ή αέριο γέλιου) από μπαλόνια γύρω από την κεντρική προβλήτα, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των παρευρισκόμενων.

Έφηβη λιποθύμησε λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ

Παράλληλα, οι διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν για τη μεταφορά μιας έφηβης, η οποία έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Οι τραυματιοφορείς κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να σπρώξουν το φορείο μέσα από την πυκνή άμμο και το πλήθος των λουόμενων.

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη και αργότερα το απόγευμα, όταν έξι αστυνομικοί κατέβηκαν στην ακτή και συνέλαβαν έναν νεαρό άνδρα. Ο συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του προς τον παραλιακό πεζόδρομο, προτού οδηγηθεί τελικά σε αστυνομική κλούβα.

Τσακωμοί και χρήση κάνναβης «πρωταγωνιστούσαν» το χθεσινό απόγευμα

Στο ίδιο σημείο, οι αρχές χρειάστηκε να καταστείλουν και μια άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών γυναικών κοντά στον προσομοιωτή των «Red Arrows», με μία από τις εμπλεκόμενες να επιτίθεται στην άλλη πιιάνοντάς την από τον λαιμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη η μυρωδιά κάνναβης, ενώ από μεγάφωνα αντηχούσε δυνατή μουσική. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συγκεκριμένη παραθαλάσσια πόλη του Ντόρσετ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 26°C.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας και «τροπικές νύχτες»

Το κύμα καύσωνα επισημοποιήθηκε καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 28°C σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε ότι τα κριτήρια του καύσωνα πληρώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, όπου η θερμοκρασία εκτοξεύθηκε στους 30°C από νωρίς το μεσημέρι.

Ανάλογες συνθήκες σημειώθηκαν σε ακόμη επτά περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Όξφορντσιρ, το Σάφολκ, το Έσεξ και οι Κήποι του Κιου στο Λονδίνο.

Εκπρόσωπος του Met Office δήλωσε:

«Σπάνια βλέπουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 35°C, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επομένως, το να βλέπουμε τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35°C από τον Μάιο είναι αρκετά ιστορικό».

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μιας «τροπικής νύχτας» στο τέλος του τριημέρου, κατά την οποία η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 20°C, δυσχεραίνοντας σημαντικά τον ύπνο των πολιτών.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η νότια Αγγλία και τα Μίντλαντς, ενδέχεται να αγγίξουν τους 34°C, γεγονός που θα καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του Μαΐου αλλά και της θερμότερης ημέρας εορταστικού τριημέρου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ειδικά μέτρα προστασίας σε ζωολογικούς κήπους και αθλητικούς χώρους

Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας κινητοποίησε τους υπεύθυνους των ζωολογικών κήπων της χώρας. Στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, τα ζώα που είναι συνηθισμένα σε ηπιότερο κλίμα τρέφονται με ειδικά παγωμένα blocks (γρανίτες) από αίμα, γαρίδες ή τσάι φρούτων, ανάλογα με το είδος τους, προκειμένου να παραμείνουν ενυδατωμένα. Παρόμοια μέτρα λήφθηκαν και στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ για τις αρκούδες των Άνδεων.

Ακόμη και η παραδοσιακή Λέσχη Κρίκετ του Μαρλίμποουν (MCC) αναγκάστηκε να προσαρμοστεί, αναστέλλοντας προσωρινά τον αυστηρό ενδυματολογικό της κώδικα στο Lord’s Pavilion, επιτρέποντας στους κυρίους να παρακολουθήσουν τον αγώνα χωρίς σακάκια.

Πορτοκαλί συναγερμός για την υγεία και χάος στο Ντόβερ

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για το Λονδίνο, τα Μίντλαντς και τη Νοτιοανατολική Αγγλία. Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο καύσωνας αναμένεται να προκαλέσει «αύξηση των θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών ή όσων έχουν υποκείμενα νοσήματα», αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση στο σύστημα υγείας.

Την ίδια ώρα, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Στο λιμάνι του Ντόβερ, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων με πολύωρες αναμονές για τους οδηγούς.

Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή των επιπλέον ελέγχων του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί τη λήψη βιομετρικών στοιχείων από πολίτες τρίτων χωρών. Η κίνηση εξομαλύνθηκε σταδιακά αργά το απόγευμα του Σαββάτου (23/5/2026).