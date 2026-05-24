Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά – Τι είπε για τη Ρεάλ

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο “Telekom Center Athens” για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άγχος,  τονίζοντας:  «Θέλει ψυχραιμία για 40 λεπτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο. Και το 2023 η Ρεάλ έπαιξε ζώνη, τότε σχεδόν το είχαμε πάρει, αλλά τελικά το χάσαμε».

Σχετικά με τις απουσίες των τριών σέντερ από τη Ρεάλ, είπε: «Αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Η Ρεάλ έχει 4άρια με τρίποντο και έμπειρους παίκτες».

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα νέα «όπλα» για την ενίσχυση της απασχόλησης

Δήμος 62 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Από αύριο οι αιτήσεις-Όλες οι λεπτομέρειες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο
περισσότερα
20:55 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νίκος Γκάλης: Η πρόβλεψή του για τον τελικό του Final Four και η επική ατάκα για τον Γουόκαπ

«Ολη η Ελλάδα θέλει την ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, έχει και κα...
20:25 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: Οι πρώτες εικόνες των φιλάθλων του Ολυμπιακού μέσα από το ΟΑΚΑ – Δεσπόζει το πανό της Θύρας 7

Σε λίγη ώρα το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο. Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρακ...
20:09 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Παρελθόν ο Ρομπέρτο Περέιρα από τους «κιτρινόμαυρους»

Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Ρομπέρτο Περέιρα έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας που ε...
19:52 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Final Four: 7 συλλήψεις πριν από τον τελικό της Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου εν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν