Θοδωρής Κυριακού: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, τονίζοντας ότι «υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία».
  • Ο κ. Κυριακού υπογραμμίζει πως ο Γιώργος Παπαδάκης «πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια».
  • «Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του», καταλήγει ο Θοδωρής Κυριακού στη δήλωσή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

O Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού
O Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο,
ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του», τονίζει ο πρόεδρος του ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού σε δήλωσή του για την απώλεια του καταξιωμένου δημοσιογράφου.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ομίλου Antenna, ο Γιώργος Παπαδάκης «πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια».

«Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του», καταλήγει ο κ. Κυριακού στη δήλωσή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:40 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη – «Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό»

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά το αγαπημένο και ιστορικό της μέλος, Γιώργο Πα...
19:57 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: «Σίγησε» η ιστορική πρώτη καλημέρα της πρωινής ενημέρωσης – Η πορεία του και οι σταθμοί της καριέρας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας επί 34 χρόνια την εκ...
19:06 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Η συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τον Ιούνιο του 2020 ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου κα...
18:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι