  • Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, τη Δευτέρα, με τουλάχιστον δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ ένα κτήριο στην περιοχή Ομπολονσκι υπέστη σοβαρές ζημιές από την επιδρομή.
  • Νωρίτερα, επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της ρωσικής πόλης Γιέλετς, προκαλώντας φωτιά στο εργοστάσιο μπαταριών Energiya, βασικό προμηθευτή της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί
A fire burns at a residential building after a Russian attack in Vyshgorod, outside of Kyiv, Ukraine, early Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, τη Δευτέρα (5/1). Ο ίδιος προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς οι δυνάμεις της αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. «Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα στην πρωτεύουσα. Μείνετε στα καταφύγια!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Telegram.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι η επίθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Ένα άτομο έχει σκοτωθεί μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η επίθεση συνεχίζεται», σημείωσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι κάτοικοι εκκενώνουν ένα κτήριο στην περιοχή Ομπολονσκι, στα βόρεια του Κιέβου, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την αεροπορική επιδρομή. Στην πόλη Φαστίβ, κοντά στην πρωτεύουσα, ένας άνδρας 70 ετών έχασε επίσης τη ζωή του, σύμφωνα με τον Μίκολα Καλάσνικ, περιφερειάρχη του Κιέβου.

Νωρίτερα, επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς στη ρωσική περιοχή Λιπέτσκ, προκαλώντας φωτιά, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξαν θύματα.

Στο Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας από τους βασικούς παραγωγούς συσσωρευτών για τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στο παρελθόν ότι είχε πλήξει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την πόλη.

Πηγή: Reuters, AFP

