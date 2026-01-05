Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον δύο άμαχοι νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, τη Δευτέρα (5/1). Ο ίδιος προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς οι δυνάμεις της αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. «Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα στην πρωτεύουσα. Μείνετε στα καταφύγια!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Telegram.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι η επίθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Ένα άτομο έχει σκοτωθεί μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η επίθεση συνεχίζεται», σημείωσε.

Fastiv (Kyiv region): Hit by several Russian Geran drones, causing fires, building damage, and disruption to train services. Kharkiv: Targeted by missiles, resulting in civilian casualties and damage to residential areas.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι κάτοικοι εκκενώνουν ένα κτήριο στην περιοχή Ομπολονσκι, στα βόρεια του Κιέβου, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την αεροπορική επιδρομή. Στην πόλη Φαστίβ, κοντά στην πρωτεύουσα, ένας άνδρας 70 ετών έχασε επίσης τη ζωή του, σύμφωνα με τον Μίκολα Καλάσνικ, περιφερειάρχη του Κιέβου.

Νωρίτερα, επίθεση με drone σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Γιέλετς στη ρωσική περιοχή Λιπέτσκ, προκαλώντας φωτιά, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξαν θύματα.

Massive fire at Russia's Energiya plant in Yelets, Lipetsk Oblast after drone strikes Numerous drones hit the workshops of the Energiya factory, sparking a massive blaze. The plant supplies Russia's defense sector and produces autonomous power units for aviation, marine fleets,…

Στο Γιέλετς βρίσκεται το εργοστάσιο μπαταριών Energiya, ένας από τους βασικούς παραγωγούς συσσωρευτών για τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στο παρελθόν ότι είχε πλήξει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την πόλη.

