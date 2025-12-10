Θεσσαλονίκη: Δικαστικός κλητήρας επέδωσε αγωγή για χρέη σε αγρότη στα «Πράσινα Φανάρια»

Σύνοψη από το

  • Δικαστικός κλητήρας επέδωσε αγωγή σε αγρότη για χρέη σε εταιρεία λιπασμάτων, φτάνοντας στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» στη Θεσσαλονίκη.
  • Η αγωγή αφορά τον Γιάννη Βογιατζή από την Επανομή, ο οποίος καλείται να πληρώσει 3.394 ευρώ για λιπάσματα, δηλώνοντας ότι «Εισόδημα δεν υπάρχει».
  • Ο αγρότης ζητά από την πολιτεία να μπει «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ώστε να μετατεθούν οι πληρωμές, όπως στην εποχή του κορονοϊού.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δικαστικός κλητήρας επέδωσε αγωγή για χρέη σε αγρότη στα «Πράσινα Φανάρια»

Στο μπλόκο των αγροτών στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασε ένας δικαστικός κλητήρας το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12), προκειμένου να επιδώσει αγωγή σε αγρότη για χρέη σε εταιρεία λιπασμάτων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα voria.gr, σύμφωνα με την αγωγή, ο αγρότης Γιάννης Βογιατζής, από την Επανομή Θεσσαλονίκης, καλείται να πληρώσει το συνολικό ποσό των 3.394 ευρώ για λιπάσματα που αγόρασε από την περσινή καλλιεργητική χρονιά.

«Είναι από τα εφόδια τα οποία δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε γιατί δεν μας πλήρωσε η ΑΑΔΕ, όπως θα λέμε πλέον (σ.σ. ο ΟΠΕΚΕΠΕ), και δεν πήραμε επιδότηση, δεν πήραμε τίποτα» δήλωσε ο αγρότης στους δημοσιογράφους, ανοίγοντας τον φάκελο της αγωγής.

«Εισόδημα δεν υπάρχει. Σήμερα πήγαμε να δούμε εγώ και η γυναίκα μου για το Μέτρο 23. Δεν μπήκε τίποτα και τραβήξανε κιόλας. Αν δεν μπορούν να τα μοιράσουν να στείλουμε μια δασκάλα της πρώτης δημοτικού από ένα σχολείο για να μπορέσει να μοιράσει τα λεφτά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή. Αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος. Όλοι οι αγρότες αυτό θα πάρουν, την αγωγή. Ζητάμε από την πολιτεία να μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να είμαστε όπως στην εποχή του κορονοϊού, να πάνε οι πληρωμές προς τα πίσω, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας».

