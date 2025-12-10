Μακρόν: Τηλεδιάσκεψη με Τραμπ, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και την διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο, Πέμπτη, μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

