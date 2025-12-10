ΑΑΔΕ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού λικέρ λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού

  Η ΑΑΔΕ, μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, προχωρά στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας λικέρ DISARONNO λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού.
  Η ανάκληση αφορά το λικέρ «DISARONNO» «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION, συσκευασίας 700 mL, με ένδειξη παρτίδας 25372.
  Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν, ενώ η επιχείρηση διακίνησης προχωρά στην άμεση απόσυρση από την αγορά.
Η ΑΑΔΕ και δη η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους προχωρά στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας λικέρ DISARONNO, ως αποτέλεσμα ενημέρωσης που έλαβε από εταιρεία διακίνησης αλκοολούχων ποτών σχετικά με την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συνεχούς αυτοελέγχου της γραμμής παραγωγής της ιταλικής εταιρείας που παράγει το λικέρ εντοπίστηκε ανωμαλία σε μία από τις γραμμές εμφιάλωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή παρουσία μικροθραυσμάτων γυαλιού, σε ορισμένες μονάδες που ανήκουν σε συγκεκριμένη παρτίδα λικέρ, που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά.

Κατά δήλωση της παραγωγού εταιρείας τα θραύσματα, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να μην είναι ορατά.

Πιο συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά το λικέρ με:

Εμπορική Ονομασία: «DISARONNO»
Διακριτική Ένδειξη: «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION (συλλεκτική
φιάλη 500 ετών)
Προέλευση: Ιταλία (παρασκευάστρια εταιρεία: ILLVA SARONNO S.p.A.)
Συσκευασία: Φιάλες όγκου 700 mL
Ένδειξη Παρτίδας: 25372
Η επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ ΓΧΚ της ΑΑΔΕ, προχωρά ήδη στην άμεση απόσυρση του συνόλου των διακινηθεισών ποσοτήτων της προαναφερόμενης παρτίδας από την εγχώρια αγορά.

ΝΤΙΣΑΡΟΝΟ

Σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

18:08 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 72χρονος ενώ μάζευε ελιές

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/12) στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας κατέληξε την ώρα που μά...
17:53 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφο...
17:47 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στα «Πράσινα Φανάρια»

Ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια,...
17:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Στο σασί του αυτοκινήτου είχε τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός που εξουδετερώθηκε – ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12), κάτω απ...
