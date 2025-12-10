Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αττική Οδός Περιφερειακή Υμηττού
Φωτογραφία αρχείου

Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Ραφήνα από το ύψος του κόμβου Υ8 της Παλλήνης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Ραφήνα από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 10/12/2025 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 11/12/2025.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί θα ακολουθούν την σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός του Δεκεμβρίου πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ – Σταδιακά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:08 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 72χρονος ενώ μάζευε ελιές

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/12) στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας κατέληξε την ώρα που μά...
18:03 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού λικέρ λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού

Η ΑΑΔΕ και δη η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους προχωρά στην ανάκληση συγκεκρ...
17:53 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφο...
17:47 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στα «Πράσινα Φανάρια»

Ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα