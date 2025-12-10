Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης

Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Ραφήνα από το ύψος του κόμβου Υ8 της Παλλήνης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Ραφήνα από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 10/12/2025 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 11/12/2025.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί θα ακολουθούν την σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.