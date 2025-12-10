Βελόπουλος: Κάνατε ζούγκλα την οικονομία, με τα καρτέλ να κατατρώνε τους Έλληνες

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, με αιχμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα ελληνοτουρκικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξοντώνει τους κτηνοτρόφους «με σχέδιο», κατά την ομιλία του στη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Κύρωση της από 29/03/2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για την Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και Τριών Καθέτων Οδικών Αξόνων και της Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων / Κύρωση της από 5/9/2025 Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση για την Εκμετάλλευση της Αττικής Οδού (ν. 5141/2024, Α’ 156) / Κύρωση Τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης της από 21/2/2019 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις (ν. 4612/2019, Α’ 19)».

«Είχαμε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών. Μάλιστα. Αλλά στο θέμα των πλαστών υπογραφών και του παράνομου κόμματος που εξακολουθεί να λειτουργεί, είχε πάει για ψάρεμα. Όπως έγινε και στην υπόθεση των funds, στην υπόθεση των Τεμπών και σε κάθε υπόθεση που αφορά τα πλατιά λαϊκά στρώματα και την αδικία του κράτους (πχ κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ), που η δικαιοσύνη είχε αργία», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όπως ανέφερε, «ο κ. Μαρινάκης βγήκε και είπε θέλουμε διάλογο, όχι ζούγκλα. Εκείνοι που έκαναν ζούγκλα την Ελλάδα, εκείνοι που έκαναν ισχυρό τον πλουτοκράτη και του επέτρεψαν να “τρώει” τον αδύναμο φτωχό αγρότη, σήμερα μιλούν για ζούγκλα». «Κάνατε ζούγκλα την ελληνική οικονομία, με τα καρτέλ να κατατρώνε τους Έλληνες και τώρα ο Μαρινάκης μιλάει για ζούγκλα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Επιπλέον ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για διχαστική κυβέρνηση, λέγοντας: «Βάλατε τον Άδωνι Γεωργιάδη και τα τρολ σας να βρίζουν τους αγρότες. Και λέει ο Γεωργιάδης ότι επειδή έκλεισε το αεροδρόμιο για μία ημέρα αναβάλλονται οι θεραπείες καρκινοπαθών, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι καρκινοπαθείς περιμένουν εβδομάδες για μία θεραπεία. Όλοι ξέρουμε ότι για να πάει κάποιος να κάνει ακτινοθεραπεία, υπάρχουν μόνον 7 κέντρα. Και είναι πολλοί εκείνοι που για τις ακτινοθεραπείες πρέπει από την Σπάρτη να πάνε στην Αθήνα ή στην Πάτρα. Αυτό που κάνετε είναι διχασμός και πολιτική αλητεία».

«Κυνηγάτε μόνο τους αδύναμους» είπε ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε: «όταν η δικαιοσύνη έβλεπε τα funds να παίρνουν την πρώτη κατοικία καρκινοπαθούς… πότιζε τις γλάστρες της. Όταν άκουσε ότι έκλεβαν 1 δισ. το χρόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ… ξεσκόνιζε τη συλλογή των σπάνιων γραμματοσήμων της». «Το αίτιο στο χτυπά ο Έλληνας τον Έλληνα, είναι το άδικο κράτος της ΝΔ, η άδικη κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι «εμείς όταν γίνουμε κυβέρνηση θα θέσουμε τέρμα στους Τζαβέλλες, τους Ντογιάκους, τις Αδηλίνες, τις Κλάπες. Θα τεθεί τέρμα στους διορισμούς κυβερνητικών δικαστικών και εισαγγελέων. Θα υπάρχει δικαιοσύνη για τους φτωχούς, όχι μόνο για τους πλουτοκράτες».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά Κυριάκος Βελόπουλος είπε: «Σήμερα ο Φιντάν έκανε λόγο για “μισά-μισά”. Εκπλήσσεστε; Γιατί; Αφού αφήσατε το Καστελόριζο ανοιχτό με μειωμένη επήρεια, αφού δεν κάνατε ΑΟΖ με την Κύπρο, γιατί εκπλήσσεστε που οι Τούρκοι διεκδικούν; Είστε ικανοί για το χειρότερο. Είστε ικανοί ακόμα και για συνεκμετάλλευση. Σήμερα στο νομοσχέδιο που φέρατε έχετε μέσα αναφορά σε Βόρεια Μακεδονία. Εσείς, που βγήκατε στο δρόμο με τις περικεφαλαίες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, δήλωσε ότι το «νομοσχέδιο που αφορά την Εγνατία Οδό έχει αρκετά προβληματικά σημεία» και συμπλήρωσε: «Ζητείται κύρωση από την Βουλή χωρίς να γνωρίζουμε τα παραρτήματα της σύμβασης. Το Δημόσιο αναλαμβάνει έμμεσα την χρηματοδότηση του ιδιώτη με 600 εκατ. ευρώ. Επίσης το Δημόσιο θα πληρώνει σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ενώ θα αποζημιώνει τον παραχωρησιούχο για ενδεχόμενη απώλεια εσόδων. Ο ιδιώτης θα εξαιρείται από τα δημοτικά τέλη, ενώ ήδη επιβάλατε νέο δημοτικό τέλος στους πολίτες».

«Πέτυχαν οι ιδιωτικοποιήσεις σας; Όχι. Δεν πέτυχε το ξεπούλημα. Πετύχατε με την Ολυμπιακή; Όχι. Έχουμε φθηνά εισιτήρια; Όχι. Πετύχατε με τα τρένα; Όχι. Πετύχατε με το λιμάνι του Πειραιά; Όχι. Πετύχατε με το ρεύμα; Όχι! Είναι πανάκριβο. Πετύχατε με τους δρόμους; Όχι. Έχουμε αυξήσεις διοδίων από τον Ιανουάριο. Και τώρα ετοιμάζεστε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό», κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ