Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 72χρονος ενώ μάζευε ελιές

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/12) στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας κατέληξε την ώρα που μάζευε ελιές.

Η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του 72χρονου, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε ελαιώνα, έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο χωράφι του μαζί με τον γιο του, με σκοπό να προχωρήσουν σε εργασίες περιποίησης των ελαιόδεντρων. Κάποια στιγμή ο 72χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με τον γιο του να σπεύδει αμέσως κοντά του και να καλεί ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικού αιτίου.

Η οικογένεια και το χωριό του 72χρονου έχουν βυθιστεί στη θλίψη, καθώς ήταν γνωστός για την εργατικότητά του και την αγάπη του για τη γη και τον ελαιώνα του.