Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά 72χρονος ενώ μάζευε ελιές

Σύνοψη από το

  • Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς ένας 72χρονος άνδρας κατέληξε ξαφνικά ενώ μάζευε ελιές στο χωράφι του.
  • Ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με τον γιο του να καλεί ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
  • Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν σε παθολογικό αίτιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/12) στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας κατέληξε την ώρα που μάζευε ελιές.

Η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του 72χρονου, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε ελαιώνα, έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο χωράφι του μαζί με τον γιο του, με σκοπό να προχωρήσουν σε εργασίες περιποίησης των ελαιόδεντρων. Κάποια στιγμή ο 72χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με τον γιο του να σπεύδει αμέσως κοντά του και να καλεί ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικού αιτίου.

Η οικογένεια και το χωριό του 72χρονου έχουν βυθιστεί στη θλίψη, καθώς ήταν γνωστός για την εργατικότητά του και την αγάπη του για τη γη και τον ελαιώνα του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός του Δεκεμβρίου πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ – Σταδιακά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:03 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού λικέρ λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού

Η ΑΑΔΕ και δη η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους προχωρά στην ανάκληση συγκεκρ...
17:53 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών του νομού

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφο...
17:47 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στα «Πράσινα Φανάρια»

Ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια,...
17:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Στο σασί του αυτοκινήτου είχε τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός που εξουδετερώθηκε – ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12), κάτω απ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα