Ρωσία: Καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν σήμερα από τις ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Όπως ανέφερε μέσα από αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, το πρώτο drone καταρρίφθηκε το απόγευμα, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε αργότερα το βράδυ. Ο ίδιος σημείωσε πως και στις δύο περιπτώσεις, τα drones κατευθύνονταν προς την πόλη, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή διαδρομή ή τον στόχο τους.

Ο δήμαρχος τόνισε πως στο σημείο που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια των δύο μηχανισμών βρίσκονται ειδικά συνεργεία, τα οποία έχουν αναλάβει να εξετάσουν προσεκτικά τα υπολείμματα, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και ενδεχομένως ο σκοπός της αποστολής τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του δημάρχου της Μόσχας.