Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου – «Έβλεπα τον κόσμο να φεύγει πανικόβλητος», δείτε βίντεο

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν χαμηλά, πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων, σύμφωνα με μαρτυρίες. Μάλιστα, σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί πολιτών και παιδιών από τα πυροτεχνήματα που σχεδόν “έσκαγαν” μέσα στον κόσμο.

Μαρτυρία στο Kozanimedia αναφέρει πως θραύσμα από πυροτέχνημα την “πέτυχε” στο μέτωπο, ενώ άλλη μαρτυρία αναφέρει πως “εμένα πάντως με χτύπησε κομμάτι στο μάγουλο…πήρα το παιδί μου και έφυγα..Ευτυχώς εκεί που καθόμασταν δεν ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλο και μπορέσαμε και φύγαμε..Απαράδεκτο!”

Περιγράφονται σκηνές τρόμου, με τον κόσμο να αρχίσει να τρέχει πανικόβλητος, προσπαθώντας να προστατευτεί, ενώ γονείς έσπευσαν να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους και να καλυφθούν κάτω από υπόστεγα για να αποφύγουν τα σκάγια και τα θραύσματα.

Η ατμόσφαιρα, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, θύμιζαν “εμπόλεμη ζώνη”. Μητέρα που βρισκόταν στην πλατεία, μιλώντας στο Star, έκανε λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνες στιγμές, αναφέροντας πως οι σπίθες και τα θραύσματα έπεφταν επάνω στον κόσμο. “Ήμασταν σε απόσταση αναπνοής. Έβλεπα τον κόσμο να φεύγει πανικόβλητος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πυροτεχνήματα είχαν τοποθετηθεί στον πεζόδρομο που οδηγεί στην κεντρική πλατεία, όπου εκείνη την ώρα ο κόσμος παρακολουθούσε συναυλία. Ωστόσο, προς το τέλος της ρίψης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του kozanimedia.gr, αρκετές βολές άρχισαν να εκτοξεύονται πλάγια, σκάζοντας δίπλα σε θεατές που βρίσκονταν τόσο στην πλατεία όσο και κοντά στη σκηνή.

Η Αστυνομία, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα, σχηματίζει δικογραφία κατά παντός υπευθύνου για την επικίνδυνη ρίψη πυροτεχνημάτων δίπλα σε πλήθος πολιτών, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι ευθύνες της υπόθεσης.