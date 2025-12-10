Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης απο χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης απο χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 06/12/2025 και ώρα 14:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο
παντελόνι και μπεζ μπουφάν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Αλλάζει το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

ΑΑΔΕ για ελαιοπαραγωγούς: Από 1/5/2026 η Α’ φάση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας»

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες  και δηλώνουν έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοπ...
22:12 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς «κόπηκαν» χιλιάδες αγρότες από τις επιδοτήσεις

Νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση φαίνεται να προκαλούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που κάθε άλλο ...
21:48 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Απειλές από άτομα «πέραν πάσης υποψίας» δέχεται η ανιψιά του 68χρονου θύματος – Τι λέει η ίδια στο enikos.gr για τον 33χρονο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδι...
21:12 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Το «φακελάκι» ζει και βασιλεύει – Επίορκοι υπάλληλοι πήραν μέχρι και χρυσαφικά – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με το δημόσιο να έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή, ω...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα