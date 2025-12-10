Σερβία: Νέος προπονητής της Ραντνίτσκι Νις ο Τάκης Λεμονής – «Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή»

Επισημοποιήθηκε η πρόσληψη του Τάκη Λεμονή στη Ραντνίσκι Νις, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους και τον ίδιο να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Έρχομαι στην Ραντνίσκι με καλά συναισθήματα και συγκινήσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς Σέρβους παίκτες. Έκανα προετοιμασία με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς από το Νόβι Σαντ.

Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια έθνη. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρόεδρο του συλλόγου, Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλουμε.

Η διοίκηση μού παρουσίασε τα σχέδια και αυτό ήταν αρκετό για να ενδιαφερθώ. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στον σύλλογο, η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτό με οδήγησε επίσης να έρθω στη Ραντνίσκι», τόνισε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός και πρόσθεσε: «Παρακολούθησα δώδεκα αγώνες της ομάδας, είμαι εξοικειωμένος με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια και μετά υπάρχει ένα διάλειμμα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα».

Ο αθλητικός διευθυντής της Ραντνίσκι, Γκόραν Στοϊλίκοβιτς, τόνισε απ’ την πλευρά του. «Ελπίζω ότι μετά από όλα τα προβλήματα που είχαμε φέτος, αυτή η λύση θα φέρει επιτυχία, καθώς και ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των οπαδών. Ελπίζω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι πιο θετική και ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα το επόμενο διάστημα.

Προσλάβαμε έναν εξαιρετικό προπονητή, με μεγάλη εμπειρία και πλούσια καριέρα. Χαίρομαι που έχω έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα μου, του εύχομαι καλή τύχη, να ενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό και να γνωρίσει τους παίκτες, γιατί σύντομα έχουμε έναν αγώνα εναντίον της Νόβι Παζάρ. Ευχαριστώ τον κύριο Λεμονή που δέχτηκε την πρόσκληση να έρθει και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας».