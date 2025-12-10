Τουρκία: Εθνικιστικό παραλήρημα από κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν – «Θα σπάσουμε τα χέρια της Ελλάδας»

Επίθεση στην Ελλάδα, με σκληρή εθνικιστική ρητορική εξαπέλυσε από την Τουρκία, ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (του Ντεβλέτ Μπαχτσελί) ο Ισμαήλ Οζντεμίρ, σε ομιλία του στη βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Σχολιάζοντας τις αγορές όπλων και τις συμμαχίες που έχει συνάψει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι η «υπομονή της Τουρκίας εξαντλείται» και προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα απαντήσει με «καταστροφικά μέτρα» σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Begnu Turk, o αναπληρωτής πρόεδρος του MHP, Ισμαήλ Οζντεμίρ, πήρε το λόγο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο.

Αντέδρασε στην απόφαση της Ελλάδας να αγοράσει προηγμένα συστήματα πυραύλων και ρουκετών από το Ισραήλ για να τα αναπτύξει κατά μήκος των τουρκικών συνόρων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

«Καθήκον μας είναι να βγάλουμε τα μάτια όσων ρίχνουν το βλέμμα τους στη γη μας και να σπάσουμε τα χέρια όσων τα απλώνουν. Γιατί η πατρίδα είναι η τιμή μας», δήλωσε.