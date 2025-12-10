Χανιά: Υπόθεση πισώπλατου πυροβολισμού ερευνούν οι Αρχές

Μια περίεργη υπόθεση πισώπλατου πυροβολισμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με θύμα έναν 43χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής στην περιοχή της Κουντούρας, του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 43χρονος κινούνταν με δίκυκλο στον περιφερειακό δρόμο της Κουντούρας και δέχτηκε πλήγμα από σκάγια στην πλάτη. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, ζει και εργάζεται στην περιοχή εδώ και πάνω από 20 χρόνια, κυρίως σε θερμοκήπια. Το καλοκαίρι που πέρασε μάλιστα, είχε φτιάξει δικά του σύγχρονα θερμοκήπια. Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν αγαπητό και ήσυχο άνθρωπο, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα με τη συμπεριφορά του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Οι αστυνομικοί αναμένουν να συλλέξουν κρίσιμα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στο σημείο όπου κινήθηκε το θύμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του πυροβολισμού και να εντοπιστεί ο δράστης.