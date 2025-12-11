Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα – Πλησίασε ελαφρώς η Νορβηγία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία της UEFA, την ώρα που η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ κέρδισε κι εκείνη βαθμούς και πλησίασε ελαφρώς. Ωστόσο, η συγκομιδή της ήταν μικρότερη σε σχέση με την ελληνική.

Ο Ολυμπιακός, με το τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ, διατήρησε το προβάδισμα της Ελλάδας για αυτή την εβδομάδα ενόψει των αναμετρήσεων της Πέμπτης. Την ίδια στιγμή, η Τσεχία δεν κατάφερε να προσθέσει ούτε έναν βαθμό, ενώ η Πολωνία συνεχίζει να εκπροσωπείται μόνο στο Conference League, χωρίς ουσιαστικές ελπίδες να απειλήσει.

Από την άλλη, η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας, χωρίς όμως να την ξεπεράσει. Πολύ κοντά μας παραμένει και η Δανία, η οποία πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ και έδειξε πως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη στη μάχη για τη 13η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Βαθμολογία UEFA

Θέση Χώρα Βαθμοί Φετινή Επίδοση Ομάδες 09 Τουρκία 47.475 +6.675 3/5 10 Τσεχία 44.300 +6.800 4/5 11 Ελλάδα 41.712 +7.500 4/5 12 Πολωνία 40.375 +9.375 4/4 13 Νορβηγία 38.587 +5.400 2/5 14 Δανία 38.481 +8.625 2/4 15 Ελβετία 33.100 +4.600 3/5 16 Αυστρία 32.850 +3.100 3/5 17 Κύπρος 32.787 +9.250 3/4

Ευρωπαϊκά Εισιτήρια ανά Θέση