GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας – «Ξέρεις τι αδυναμία σου έχω»

Σε δύο νέες απαιτητικές δοκιμασίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν τα μοντέλα του GNTM στο επεισόδιο της Τετάρτης, καθώς ο φετινός κύκλος του ριάλιτι πλησιάζει στο τέλος του και ο ανταγωνισμός φουντώνει. Όσο ο τελικός πλησιάζει, τόσο περιορίζονται οι ευκαιρίες για όσους και όσες θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση τους ανάμεσα στους φιναλίστ.

Τα νεαρά μοντέλα πόζαραν τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι του GNTM και στη συνέχεια βρέθηκαν απέναντι στους τέσσερις κριτές –τον Λάκη Γαβαλά, τον Έντι Γαβριηλίδη, τον Άγγελο Μπράτη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου– για να ακούσουν τις παρατηρήσεις και την κριτική τους. Όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, μόνο ένας ή μία θα είχε την καλύτερη λήψη, ενώ δύο παίκτριες θα έφταναν μια ανάσα από την αποχώρηση.

Ο Ανέστης κατάφερε να ξεχωρίσει με τις λήψεις του και να εντυπωσιάσει τόσο την παρουσιάστρια όσο και τους κριτές, συγκεντρώνοντας τα πιο θερμά σχόλια. Η απόδοσή του ήταν τόσο δυνατή, που ο Έντι Γαβριηλίδης του έκανε πρόταση-έκπληξη να συμμετάσχει στην επόμενη καμπάνια του brand του, επιβραβεύοντας την εξέλιξή του στο παιχνίδι.

Αντίθετα, η Άννα και η Μικαέλα ήταν οι δύο διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν στην πιο κρίσιμη στιγμή της βραδιάς, καθώς θα έπρεπε μία από τις δύο να αποχωρήσει.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απευθυνόμενη στις παίκτριες, δήλωσε: «Έχω μπροστά μου δυο φοβερά μοντέλα, κούκλες, πανέμορφες, σωστά σώματα με ωραίες φωτογραφίες και ωραία πορεία σε όλο τον διαγωνισμό. Υπάρχει κάτι που σας κρατάει πίσω και τις δυο, το αισθάνομαι κάθε φορά και είναι κάτι που συζητάμε. Ειδικά με την Άννα γιατί είναι κάποια συναισθήματα εγκλωβισμένα, που τα βλέπω, που φωνάζουν για να βγουν έξω και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τα έχω δει ήδη και να τα έχω αποτυπώσει σε πάρα πολλές φωτογραφίες».

Η ανακοίνωση της απόφασης ήρθε λίγο μετά, με την παρουσιάστρια να λέει: «Δυστυχώς έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και για μένα να την δώσω. Αυτή που θα είναι και στο επόμενο πλατό εδώ είναι η Μικαέλα».

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν έντονη, καθώς η Άννα αποχαιρέτησε με δάκρυα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία της είπε: «Ξέρω ότι θα τα πας φανταστικά και δεν θα χαθείς. Ούτε μαζί μου θα χαθείς, γιατί ξέρεις τι αδυναμία σου έχω. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, είσαι τέλεια. Έχεις το τέλειο πρόσωπο, το τέλειο μαλλί, το τέλειο σώμα, τα ‘χεις όλα. Όλα θα γίνουν σωστά, θα το δεις».