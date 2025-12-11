GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας – «Ξέρεις τι αδυναμία σου έχω»

Enikos Newsroom

Media

GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας – «Ξέρεις τι αδυναμία σου έχω»

Σε δύο νέες απαιτητικές δοκιμασίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν τα μοντέλα του GNTM στο επεισόδιο της Τετάρτης, καθώς ο φετινός κύκλος του ριάλιτι πλησιάζει στο τέλος του και ο ανταγωνισμός φουντώνει. Όσο ο τελικός πλησιάζει, τόσο περιορίζονται οι ευκαιρίες για όσους και όσες θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση τους ανάμεσα στους φιναλίστ.

Τα νεαρά μοντέλα πόζαραν τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι του GNTM και στη συνέχεια βρέθηκαν απέναντι στους τέσσερις κριτές –τον Λάκη Γαβαλά, τον Έντι Γαβριηλίδη, τον Άγγελο Μπράτη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου– για να ακούσουν τις παρατηρήσεις και την κριτική τους. Όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, μόνο ένας ή μία θα είχε την καλύτερη λήψη, ενώ δύο παίκτριες θα έφταναν μια ανάσα από την αποχώρηση.

Ο Ανέστης κατάφερε να ξεχωρίσει με τις λήψεις του και να εντυπωσιάσει τόσο την παρουσιάστρια όσο και τους κριτές, συγκεντρώνοντας τα πιο θερμά σχόλια. Η απόδοσή του ήταν τόσο δυνατή, που ο Έντι Γαβριηλίδης του έκανε πρόταση-έκπληξη να συμμετάσχει στην επόμενη καμπάνια του brand του, επιβραβεύοντας την εξέλιξή του στο παιχνίδι.

Αντίθετα, η Άννα και η Μικαέλα ήταν οι δύο διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν στην πιο κρίσιμη στιγμή της βραδιάς, καθώς θα έπρεπε μία από τις δύο να αποχωρήσει.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απευθυνόμενη στις παίκτριες, δήλωσε: «Έχω μπροστά μου δυο φοβερά μοντέλα, κούκλες, πανέμορφες, σωστά σώματα με ωραίες φωτογραφίες και ωραία πορεία σε όλο τον διαγωνισμό. Υπάρχει κάτι που σας κρατάει πίσω και τις δυο, το αισθάνομαι κάθε φορά και είναι κάτι που συζητάμε. Ειδικά με την Άννα γιατί είναι κάποια συναισθήματα εγκλωβισμένα, που τα βλέπω, που φωνάζουν για να βγουν έξω και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τα έχω δει ήδη και να τα έχω αποτυπώσει σε πάρα πολλές φωτογραφίες».

Η ανακοίνωση της απόφασης ήρθε λίγο μετά, με την παρουσιάστρια να λέει: «Δυστυχώς έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και για μένα να την δώσω. Αυτή που θα είναι και στο επόμενο πλατό εδώ είναι η Μικαέλα».

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν έντονη, καθώς η Άννα αποχαιρέτησε με δάκρυα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία της είπε: «Ξέρω ότι θα τα πας φανταστικά και δεν θα χαθείς. Ούτε μαζί μου θα χαθείς, γιατί ξέρεις τι αδυναμία σου έχω. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, είσαι τέλεια. Έχεις το τέλειο πρόσωπο, το τέλειο μαλλί, το τέλειο σώμα, τα ‘χεις όλα. Όλα θα γίνουν σωστά, θα το δεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

«Καμπανάκι» για την Αττική: Τα αποθέματα νερού σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Παρά Πέντε: Στον «αέρα» το πρώτο teaser του reunioun της θρυλικής σειράς

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει στη μικρή οθόνη για μία μόνο ν...
20:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Eurovision 2026: Αποχωρεί και η Ισλανδία από τον διαγωνισμό – Η ανακοίνωση της RUV

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας, RUV, πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε πως η χώ...
19:50 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα μαθαίνει πως είναι υιοθετημένη

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Ορφέα ότι εδώ και δύο χρόνια ο Θεόφιλος είναι καλά στην υγεία του σ...
18:56 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

VINYΛΙΟ: Ένα αλλιώτικο αφιέρωμα στην αγαπημένη δεκαετία του ‘80

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» έρχεται απόψε, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 20:00 για να μας θυμίσει με...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα