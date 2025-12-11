Πολωνία: Θα παραχωρήσει στο Κίεβο 14 MiG-29 στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής με ουκρανικής παραγωγής drones

Η Πολωνία σχεδιάζει να παραδώσει στο Κίεβο τα τελευταία 14 μαχητικά MiG-29 που διατηρεί σε επιχειρησιακή κατάσταση, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής με ουκρανικής παραγωγής drones, πυραυλικά συστήματα και συναφείς τεχνολογίες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο πλευρών και στην ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων απέναντι στη Ρωσία.

Η Βαρσοβία έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένο εκσυγχρονισμό της Πολεμικής της Αεροπορίας, αντικαθιστώντας τα σοβιετικής προέλευσης μαχητικά με αμερικανικά F-16 και νοτιοκορεατικά FA-50, ενώ αναμένει έως το 2030 την παραλαβή 32 προηγμένων F-35 από τις ΗΠΑ.

Τα MiG-29 που απομένουν βρίσκονται πλέον στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Πολλά από αυτά προήλθαν από διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η πρώην Τσεχοσλοβακία και η Ανατολική Γερμανία. «Φθάνουν στο τέλος της ζωής τους και θα αποσυρθούν από την υπηρεσία των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμους, διευκρινίζοντας πως η Βαρσοβία «συζητά με την ουκρανική πλευρά τη μεταφορά τους» με αντάλλαγμα «τη μεταφορά τεχνολογιών, για παράδειγμα στους τομείς των drones και των πυραύλων».

Η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα που δεσμεύτηκε επίσημα να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, παραδίδοντας μεγάλο μέρος των MiG-29 της αμέσως μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 14 μαχητικά (11 μονοθέσια και 3 διθέσια), τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί επανειλημμένα. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία ξεκίνησαν το 2024, με τον υπουργό Άμυνας να δηλώνει πως «οι συνομιλίες συνεχίζονται και είμαστε αποφασισμένοι να τις οριστικοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό».

Ο Κοσίνιακ-Κάμους επισήμανε επίσης ότι οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις συνεργάζονται ήδη με την Ουκρανία για την εκπαίδευση σε τομείς όπως αυτός των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, υπογραμμίζοντας πως οι Ουκρανοί «είναι οι καλύτεροι ως προς τα drones μεταξύ όλων των χωρών με τις οποίες έχουμε καλές σχέσεις».

Η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας και έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη γειτονική χώρα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία εκτιμάται ότι στην αρχή του πολέμου διέθετε περίπου 50 MiG-29, από τα οποία τουλάχιστον 33 έχουν καταστραφεί μέχρι σήμερα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters