Ζαχαριάδης: H κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

«Οι άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προκειμένου να συκοφαντήσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, δεν έχουν προηγούμενο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

«Σήμερα, τα ΜΑΤ έφτασαν στο σημείο να παρεμποδίσουν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως ακριβώς έκαναν και στην Κρήτη, με ασθενοφόρα που πήγαιναν στο ΠΑΓΝΗ. Επιπλέον, η ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η Αστυνομία μπλόκαρε ιδιωτικό ασθενοφόρο. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή και με ποιο σκεπτικό;

Οι επικίνδυνοι τακτικισμοί του κ. Μητσοτάκη, που έχουν μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό έναντι των αγροτών και των κτηνοτρόφων, δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν. Η ελληνική κοινωνία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αντί να προβαίνει σε αθλιότητες η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που η ίδια έχει προκαλέσει με την καταστροφική πολιτική της», τονίζει.

01:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

