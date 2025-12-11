Ζαχαριάδης: H κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

«Οι άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προκειμένου να συκοφαντήσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, δεν έχουν προηγούμενο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

«Σήμερα, τα ΜΑΤ έφτασαν στο σημείο να παρεμποδίσουν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως ακριβώς έκαναν και στην Κρήτη, με ασθενοφόρα που πήγαιναν στο ΠΑΓΝΗ. Επιπλέον, η ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η Αστυνομία μπλόκαρε ιδιωτικό ασθενοφόρο. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή και με ποιο σκεπτικό;

Οι επικίνδυνοι τακτικισμοί του κ. Μητσοτάκη, που έχουν μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό έναντι των αγροτών και των κτηνοτρόφων, δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν. Η ελληνική κοινωνία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αντί να προβαίνει σε αθλιότητες η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που η ίδια έχει προκαλέσει με την καταστροφική πολιτική της», τονίζει.