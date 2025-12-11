Συνελήφθη ο Λουίς Άρσε: Η Βολιβία ερευνά φερόμενη υπόθεση διαφθοράς από τον πρώην πρόεδρο

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, συνελήφθη χθες Τετάρτη στη Λα Πας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη υπόθεση διαφθοράς που αφορά την περίοδο κατά την οποία ήταν υπουργός Οικονομίας.
  • Ο Άρσε κατηγορείται ότι, ως υπουργός Οικονομίας, είχε εγκρίνει τη μεταφορά δημοσίων κεφαλαίων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών από το ταμείο ανάπτυξης των αυτοχθόνων λαών (FONDIOC).
  • Η σύλληψη έρχεται εν μέσω ερευνών της νέας κυβέρνησης για υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
Συνελήφθη ο Λουίς Άρσε: Η Βολιβία ερευνά φερόμενη υπόθεση διαφθοράς από τον πρώην πρόεδρο

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, συνελήφθη χθες Τετάρτη στη Λα Πας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη υπόθεση διαφθοράς που αφορά την περίοδο κατά την οποία ήταν υπουργός Οικονομίας σε κυβέρνηση του προκατόχου του, Έβο Μοράλες.

Ο Άρσε, ηγετικό στέλεχος της βολιβιανής αριστεράς, παρέδωσε την εξουσία στις 8 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος σχεδόν είκοσι ετών αριστερής διακυβέρνησης που ξεκίνησε με τον Μοράλες. Ο τελευταίος έχει αποσυρθεί στο προπύργιό του στο Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου παραμένει υπό τη φρούρηση αυτοχθόνων οπαδών του, εξαιτίας εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, την οποία αρνείται.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Άρσε θα λογοδοτήσει για τα αδικήματα της «παράλειψης καθήκοντος» και της «συμπεριφοράς που έβλαψε την οικονομία» της χώρας. «Συγχαίρω τα μέλη της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς που προχώρησαν στη σύλληψη σε εκτέλεση εντάλματος που εκδόθηκε από την εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου Άρσε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Έντμαν Λάρα σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Άρσε κατηγορείται ότι, ως υπουργός Οικονομίας, είχε εγκρίνει τη μεταφορά δημοσίων κεφαλαίων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών. Οι μεταφορές αυτές φέρονται να προήλθαν από το ταμείο ανάπτυξης των αυτοχθόνων λαών (FONDIOC) και έγιναν την περασμένη δεκαετία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να ωφελήθηκαν είναι η πρώην βουλεύτρια Λίδια Πάτι, η οποία συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι η μεταφορά των χρημάτων είχε εγκριθεί από τον τότε υπουργό Οικονομίας, τον Άρσε, και ότι εκείνη έλαβε σχεδόν 100.000 δολάρια για καλλιέργεια τομάτας.

Ο αντιπρόεδρος Λάρα σχολίασε: «Το είχαμε πει: ο Λουίς Άρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας. Όλοι αυτοί που έκλεψαν την πατρίδα θα πληρώσουν ως και το τελευταίο σεντ».

Η Μαρία Νέλα Πράδα, πρώην υπουργός της κυβέρνησης Άρσε, επιβεβαίωσε επίσης τη σύλληψή του, περιγράφοντας τη σκηνή έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου οδηγήθηκε. «Ήταν μόνος. Τον έβαλαν σε μίνι μπας με φιμέ τζάμια», ανέφερε.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν βολιβιανά μέσα δείχνουν τον Άρσε κατά τη μεταγωγή του στα γραφεία της ειδικής δύναμης καταπολέμησης του εγκλήματος (FELCC) στη Λα Πας. «Δεν του είχε επιδοθεί κανενός τύπου ειδοποίηση», τόνισε η Πράδα.

Σύμφωνα με τη βολιβιανή νομοθεσία, τα μέλη μιας κυβέρνησης που αποχωρεί από την εξουσία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα για διάστημα 90 ημερών.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Ροδρίγο Πας, κατηγόρησε την απελθούσα κυβέρνηση και το κόμμα MAS ότι άφησαν πίσω «βόθρο», κάνοντας λόγο για κακοδιαχείριση. Παράλληλα, η κυβέρνησή του ξεκίνησε ελέγχους σε δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ η εισαγγελία έχει ήδη ασκήσει διώξεις σε έξι πρώην στελέχη της κρατικής εταιρείας πετρελαίου YPFB για υποθέσεις διαφθοράς.

Η νέα κυβέρνηση της Βολιβίας ανέλαβε καθήκοντα μέσα στην πιο σοβαρή οικονομική κρίση που έχει ζήσει η χώρα από τη δεκαετία του 1980, με κύριο πρόβλημα την έντονη έλλειψη δολαρίων.

