Γολγοθάς… το παρκάρισμα στην Αθήνα: Τα υψηλά ενοίκια και οι θέσεις στάθμευσης «αδειάζουν» το πορτοφόλι των πολιτών

  • Οι οδηγοί στην Αθήνα έρχονται αντιμέτωποι με μια ακόμη οικονομική «θηλιά», καθώς το κόστος για τις θέσεις στάθμευσης μπορεί να φτάσει τα 250 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, μέσα σε πέντε χρόνια, το κόστος των μηνιαίων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πρωτεύουσας αυξήθηκε έως και 150%.
  • Το πρόβλημα εξεύρεσης στάθμευσης είναι σοβαρό σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι περιμένουν πάνω από μία ώρα για να βρουν θέση. Το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης εκτοξεύεται, καθώς στο Παγκράτι, για παράδειγμα, ενοίκιο και πάρκινγκ αγγίζουν τα 900 ευρώ.
  • Οι συγκοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης μπορεί να διευκολύνει τους μόνιμους κατοίκους, ωστόσο προειδοποιούν πως οι επισκέπτες —κυρίως στις κεντρικές περιοχές— θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να βρουν κενές θέσεις.
Την ώρα που τα ενοίκια στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας ανεβαίνουν στα ύψη, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με μια ακόμη οικονομική «θηλιά»: το κόστος για τις θέσεις στάθμευσης. Για να γλιτώσουν τον καθημερινό Γολγοθά του παρκαρίσματος, πολλοί αναγκάζονται να πληρώνουν μέχρι και 250 ευρώ τον μήνα.

Μέσα σε πέντε χρόνια, το κόστος των μηνιαίων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πρωτεύουσας αυξήθηκε έως και 150%, καθώς το πάρκινγκ στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα, το να βρει κανείς θέση θεωρείται σχεδόν άπιαστο όνειρο.

«Στο Μαρούσι, στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, υπάρχει και πολύ σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης στάθμευσης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο συγκοινωνιολόγος Πάνος Παπαδάκος.

Το πρόβλημα δεν σταματά εκεί, καθώς και τα ενοίκια των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί. Στο Παγκράτι, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. κοστίζει περίπου 650 ευρώ τον μήνα, ενώ μια θέση στάθμευσης 16 τ.μ. στην ίδια περιοχή φτάνει τα 250 ευρώ. Έτσι, το συνολικό μηνιαίο κόστος αγγίζει τα 900 ευρώ.

«Εγώ προσωπικά τα βάζω σε πάρκινγκ εις βάρος του εισοδήματός μου και του μηνιαίου, ετήσιου κόστους που έχω», ανέφερε μία πολίτης στην κάμερα του ΑΝΤ1, περιγράφοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζει.

Στο Παγκράτι, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι περιμένουν πάνω από μία ώρα για να βρουν θέση στάθμευσης. «Μία ώρα και τρελαινόμαστε, δεν βρίσκουμε πάρκινγκ», είπε χαρακτηριστικά μία κάτοικος της περιοχής.

Η κατάσταση δεν διαφέρει και σε άλλες συνοικίες. Στους Αμπελόκηπους, μια θέση 13 τ.μ. που το 2020 κόστιζε 55 ευρώ, το 2025 φτάνει τα 140 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Παγκράτι, μια θέση 16 τ.μ. από 120 ευρώ το 2020, πλέον κοστίζει 250 ευρώ, ενώ στον Γκύζη, θέση 10 τ.μ. που κάποτε ενοικιαζόταν 60 ευρώ, σήμερα απαιτεί 150 ευρώ τον μήνα.

«Τα λιγοστά πάρκινγκ είναι γεμάτα, και εκεί που πρέπει να αφήσεις τη μηχανή, δεν έχει πάρκινγκ για μηχανές», είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης, τονίζοντας την απελπιστική εικόνα που επικρατεί.

Οι συγκοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης μπορεί να διευκολύνει τους μόνιμους κατοίκους, προσφέροντάς τους περισσότερες επιλογές, ωστόσο προειδοποιούν πως οι επισκέπτες —κυρίως στις κεντρικές περιοχές— θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να βρουν κενές θέσεις.

