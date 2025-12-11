Ντόναλντ Τραμπ: Κατασχέσαμε ένα «πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο» ανοιχτά της Βενεζουέλας

Την κατάσχεση ενός τεράστιου πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δυναμιτίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο – το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ, στην πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες στον Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα, οπότε θα τα δείτε αργότερα και θα τα συζητήσετε αργότερα με κάποιους άλλους».

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση δεν δόθηκαν από τον ίδιο, ωστόσο η ανακοίνωση ήρθε μόλις ένα 24ωρο πριν από την προγραμματισμένη δημόσια τοποθέτηση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, από το Όσλο. Η Ματσάντο, η οποία έχει βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης, επρόκειτο να μιλήσει δημόσια μετά την έξοδό της από την παρανομία.

Η διοίκηση Τραμπ είχε ασκήσει σκληρή πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στέλνοντας ακόμα και στόλο πολεμικών πλοίων στην περιοχή, καθώς και το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου, με το πρόσχημα της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει θανατηφόρες επιθέσεις σε πάνω από 20 πλοία που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, μετέφεραν ναρκωτικά, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 87 ανθρώπων. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείται του αποκαλούμενου «Καρτέλ των Ήλιων», το οποίο κηρύχθηκε τρομοκρατική οργάνωση τον προηγούμενο μήνα.

Σε δηλώσεις του στο Politico, ο Τραμπ ανέφερε πως «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» και δεν απέκλεισε ακόμα και το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής χερσαίας εισβολής στη Βενεζουέλα. Από την πλευρά του, ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησής του και έχουν στο στόχαστρο τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας του.

Σε απάντηση των εξελίξεων, ο στρατός της Βενεζουέλας όρκισε 5.600 νέους στρατιώτες το περασμένο Σάββατο, μετά από σχετική έκκληση του Μαδούρο για εντατικοποίηση της στρατολόγησης.