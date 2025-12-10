ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί για “προδοσία” τα ΜΜΕ που διερωτώνται για την υγεία του

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Λευκός Οίκος

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του και τη ζωτικότητά του ισοδυναμούν με «στάση, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times, την οποία έχει στοχοποιήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε  στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα πολύ εκτενές μήνυμα, με το οποίο επιτίθετο εναντίον της μεγάλης νεοϋορκέζικης εφημερίδας και άλλων ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του επιβραδύνθηκαν.

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στάση, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ. «Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΕ υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.

«Ίδιο ενδιαφέρον»

«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου της εφημερίδας, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δισεκατομμυριούχος πολιτικός δεν είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να καταφέρεται κατά του προκατόχου του και Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο υποστήριζε πως πάσχει από άνοια.

«Όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω, όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος», έγραψε επίσης στο Truth Social.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Αλλάζει το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

ΑΑΔΕ για ελαιοπαραγωγούς: Από 1/5/2026 η Α’ φάση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Διαρροή πετρελαίου από αγωγό στην περιφέρεια Ούκερμαρκ

Θεαματική διαρροή πετρελαίου, με τον μαύρο χρυσό να σχηματίζει πίδακα, σημειώθηκε την Τετάρτη,...
21:43 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τα σχέδια του Πούτιν για την εξολόθρευση αμάχων στην Δύση: Βόμβες σε αμερικανικά αεροπλάνα, εκτροχιασμός τρένων και δηλητηρίαση των αποθεμάτων νερού

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι οργάνωσε μια ανατριχιαστική εκστρα...
20:28 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Εθνικιστικό παραλήρημα από κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν – «Θα σπάσουμε τα χέρια της Ελλάδας»

Επίθεση στην Ελλάδα, με σκληρή εθνικιστική ρητορική εξαπέλυσε από την Τουρκία, ο αντιπρόεδρος ...
19:30 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Δικαστήριο τον διατάσσει να αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Λος Άντζελες

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να τερματίσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Λος Άν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα