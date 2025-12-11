Κατερίνα Στικούδη: Η αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Αυτή η πρόταση έχει βγει από το χρονοντούλαπο»

Σε εκδήλωση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι την Κατερίνα Στικούδη. Η τραγουδίστρια δέχτηκε διάφορες ερωτήσεις, για την προσωπική αλλά και την επαγγελματική της ζωή, ενώ μία απ’ αυτές προκάλεσε την αντίδρασή της, με την ίδια να λέει πως «αυτή η πρόταση έχει βγει από το χρονοντούλαπο».

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών της, δημοσιογράφος την ρώτησε: «Είστε μία ωραία γυναίκα, σέξι, παντρεμένη, οι άνδρες σας φλερτάρουν;».

Η Κατερίνα Στικούδη ανέφερε τότε: «Σέξι, παντρεμένη. Πωπω, δηλαδή αυτή η πρόταση έχει βγει από το χρονοντούλαπο. Τώρα από ποια δεκαετία δεν ξέρω. Ποιος να φλερτάρει; Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι μας χτυπάει κάθε μέρα, έχω δύο παιδιά».

Σχετικά με την Eurovision, η τραγουδίστρια είπε: «Κάθε χρόνο διαφημίζομαι. Είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που δεν θέλει να ζήσει μία τέτοια εμπειρία, και σαν εμπειρία ζωής να το δεις».