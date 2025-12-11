Βιταμίνης Β12: Τα 2 σημάδια στο στόμα που μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη

Η έλλειψη βιταμινών μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό με τρόπους που συχνά δεν συνδέουμε άμεσα με τη διατροφή μας. Παρότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι γενικά ή ήπια, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκι» για το σώμα. Στην περίπτωση της βιταμίνης Β12, δύο ενδείξεις που εμφανίζονται στο στόμα μπορούν να αποκαλύψουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Γιατί είναι σημαντική η βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των αιμοσφαιρίων και των νεύρων, ενώ βοηθά και στην πρόληψη της αναιμίας, μιας κατάστασης που μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και αδυναμία.

Συχνά συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Β12

Η κόπωση, το αίσθημα «μυρμηγκιάσματος» (βελονιές) και η απώλεια βάρους είναι συχνά συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Β12. Ωστόσο, υπάρχουν και δύο προειδοποιητικά σημάδια στο στόμα που μπορεί επίσης να υποδηλώνουν χαμηλά επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης.

Δύο σημάδια στο στόμα που μπορεί να δείχνουν έλλειψη βιταμίνης Β12

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), μια κόκκινη γλώσσα, γνωστή ιατρικά ως γλωσσίτιδα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης βιταμίνης Β12. Η γλωσσίτιδα αλλάζει το χρώμα και το σχήμα της γλώσσας, προκαλώντας πόνο, ερυθρότητα και πρήξιμο.

Η φλεγμονή κάνει τη γλώσσα να φαίνεται λεία, καθώς τα μικρά επάρματα που περιέχουν τους γευστικούς κάλυκες «εξαφανίζονται». Παράλληλα, άφθες και πληγές στο στόμα μπορεί επίσης να σχετίζονται με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Ποιοι κινδυνεύουν από έλλειψη βιταμίνης Β12

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκύψει από ανεπαρκή πρόσληψη μέσω της διατροφής. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη Β12 είναι το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όσοι τα καταναλώνουν σπάνια ή δεν τα καταναλώνουν καθόλου, όπως οι χορτοφάγοι ή οι vegans, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη βιταμίνης Β12

Η αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12 αντιμετωπίζεται συνήθως με ενέσεις βιταμίνης Β12. Αν ανησυχείτε ότι μπορεί να έχετε χαμηλά επίπεδα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να ζητήσει αιματολογικές εξετάσεις για ακριβή διάγνωση.