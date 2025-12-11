Βιταμίνης Β12: Τα 2 σημάδια στο στόμα που μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη

Σύνοψη από το

  • Δύο προειδοποιητικά σημάδια στο στόμα, η γλωσσίτιδα (κόκκινη γλώσσα) και οι άφθες ή πληγές, μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη βιταμίνης Β12, σύμφωνα με το NHS.
  • Η βιταμίνη Β12 είναι καθοριστική για την υγεία των αιμοσφαιρίων και των νεύρων, ενώ η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει κόπωση και αίσθημα «μυρμηγκιάσματος».
  • Όσοι καταναλώνουν σπάνια κρέας, ψάρι ή γαλακτοκομικά, όπως οι χορτοφάγοι, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Σε περίπτωση ανησυχίας, συνιστάται ιατρική συμβουλή για διάγνωση και αντιμετώπιση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Βιταμίνης Β12: Τα 2 σημάδια στο στόμα που μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η έλλειψη βιταμινών μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό με τρόπους που συχνά δεν συνδέουμε άμεσα με τη διατροφή μας. Παρότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι γενικά ή ήπια, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκι» για το σώμα. Στην περίπτωση της βιταμίνης Β12, δύο ενδείξεις που εμφανίζονται στο στόμα μπορούν να αποκαλύψουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Βιταμίνη Β12: 7 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα για να ενισχύσετε την ενέργειά σας, εάν νιώθετε εξαντλημένοι

Γιατί είναι σημαντική η βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των αιμοσφαιρίων και των νεύρων, ενώ βοηθά και στην πρόληψη της αναιμίας, μιας κατάστασης που μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και αδυναμία.

Συχνά συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Β12

Η κόπωση, το αίσθημα «μυρμηγκιάσματος» (βελονιές) και η απώλεια βάρους είναι συχνά συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Β12. Ωστόσο, υπάρχουν και δύο προειδοποιητικά σημάδια στο στόμα που μπορεί επίσης να υποδηλώνουν χαμηλά επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης.

Βιταμίνη Β12: Το ελάχιστα γνωστό σύμπτωμα στα πόδια που δείχνει έλλειψη στο βασικό θρεπτικό συστατικό

Δύο σημάδια στο στόμα που μπορεί να δείχνουν έλλειψη βιταμίνης Β12

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), μια κόκκινη γλώσσα, γνωστή ιατρικά ως γλωσσίτιδα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης βιταμίνης Β12. Η γλωσσίτιδα αλλάζει το χρώμα και το σχήμα της γλώσσας, προκαλώντας πόνο, ερυθρότητα και πρήξιμο.

Η φλεγμονή κάνει τη γλώσσα να φαίνεται λεία, καθώς τα μικρά επάρματα που περιέχουν τους γευστικούς κάλυκες «εξαφανίζονται». Παράλληλα, άφθες και πληγές στο στόμα μπορεί επίσης να σχετίζονται με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Ποιοι κινδυνεύουν από έλλειψη βιταμίνης Β12

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκύψει από ανεπαρκή πρόσληψη μέσω της διατροφής. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη Β12 είναι το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όσοι τα καταναλώνουν σπάνια ή δεν τα καταναλώνουν καθόλου, όπως οι χορτοφάγοι ή οι vegans, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη βιταμίνης Β12

Η αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12 αντιμετωπίζεται συνήθως με ενέσεις βιταμίνης Β12. Αν ανησυχείτε ότι μπορεί να έχετε χαμηλά επίπεδα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να ζητήσει αιματολογικές εξετάσεις για ακριβή διάγνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

«Καμπανάκι» για την Αττική: Τα αποθέματα νερού σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο

Τα «κλειδιά» της πράσινης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν τοποθετείτε ένα φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι σας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα τάση στο TikTok

Μια νέα τάση που κάνει τον γύρο του TikTok και των wellness newsletters είναι το λεγόμενο τελε...
21:37 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα το σπέρμα του Δανού δότη με το «γονίδιο του καρκίνου» – Εντοπίστηκε σε 4 παιδιά η μετάλλαξη TP53

Επτά κλινικές στην Ελλάδα έχουν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη, που φέρει δυνητικά θανατηφόρα ...
10:36 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Άρχισε η διαδικασία – Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δύο νέα δωρεάν προγράμματα εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση τ...
06:00 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πρόληψη άνοιας: Νευρολόγος αποκαλύπτει ποια είναι η συνήθεια που θα σας βοηθήσει διατηρήσετε νέο τον εγκέφαλό σας

Η γήρανση του εγκεφάλου είναι αναπόφευκτη, αλλά η επιστήμη υποδεικνύει ότι ορισμένες καθημεριν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα