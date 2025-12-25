Ρία Ελληνίδου: Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή από τη δουλειά μου, ξενερώνω

Ρία Ελληνίδου
Φωτογραφία: Instagram/ria_ellinidou

H Ρία Ελληνίδου φιλοξενήθηκε στο χριστουγεννιάτικο «Στούντιο 4», με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και την Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Η γνωστή τραγουδίστρια ξετύλιξε το νήμα της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας μέχρι σήμερα, κάνοντας μία αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς.

«Μου έχει λείψει να κάνω διακοπές, Πάσχα και Χριστούγεννα, με την οικογένειά μου. Είναι λίγο σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά, αν μπορούσαν να έρθουν στο μαγαζί, θα μου άρεσε πάρα πολύ», δηλώνει η Ρία Ελληνίδου.

«Δουλεύω από τα 13, μου άρεσε πολύ. Μου φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον να πάω να τραγουδήσω σε μία πολιτιστική εκδήλωση από το να βγω με την παρέα μου. Μπορούσα να περιμένω 4-5 χρόνια, να έκανα κάποια πράγματα με τους συμμαθητές μου. Τώρα το ανακαλύπτω, έπρεπε να το μοιράσω, να μην είμαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε δουλειά. Ήθελα να “ψηθώ” πολύ αλλά θα μπορούσα να το κάνω και λίγο αργότερα», παραδέχεται.

«Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε “μην χάνετε τον χρόνο σας, την ώρα που εσείς κοιμάστε κάποιος άλλος γράφει ιστορία». Έχω μεγαλώσει με ατάκες όπως “τα αγαθά κόποις κτώνται”, τα άκουγα από μικρή από τους δικούς μου», θυμάται η Ρία Ελληνίδου σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Ξέρω ποιο τραγούδι να διαλέξω, τι μου πάει και τι δεν μου πάει. Έκανα και έντεχνο αλλά δεν με ενθουσίασε, θέλω κάτι που να μιλάει πιο πολύ στην ψυχή. Το “μπαμ” έγινε με το “Κάτι Ξέρεις”, έτσι έγιναν γνωστά και τα άλλα μου τραγούδια. Την ημέρα που κυκλοφόρησε το “Κάτι Ξέρεις”, το θυμάμαι, ήταν Μάρτιος, 13:00 το μεσημέρι και πετούσα με τη μαμά μου ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο.

Ήμουν κάπου στη μέση της ανταπόκρισης, πήγα στον Άγιο Δομίνικο και δεν ήξερα αν θα γίνει επιτυχία αυτό. Τραγουδούσα το κομμάτι εκεί, έβγαζα βίντεο με τους ντόπιους, ζούσα στον κόσμο μου», περιγράφει στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Κάθε φορά μετά τη μία επιτυχία, δεν προλαβαίνεις να την χαρείς, σκέφτεσαι αμέσως το επόμενο βήμα. Σου φέρνει άγχος, πίεση. Ήθελα πάντα να κάνω καλές συνεργασίες, να είμαι καλή με ό,τι καταπιάνομαι. Πάντα πρόσεχα τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, τώρα ακόμα παραπάνω. Θα πω τώρα κάτι κι ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα τι παράδειγμα δίνουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας μιμούνται, δεν θέλω να είμαι κακό παράδειγμα σε αυτό που φοράω, σε αυτό που τραγουδάω. Θέλω να το δίνω το καλό παράδειγμα», απαντά η Ρία Ελληνίδου.

«Με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων που εκτιμώ. Δεν θα δώσω βάση στην άποψη κάποιου που δεν έχει εικόνα για μένα. Όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακιά για να τα κλείσεις. Χαλιέμαι καμιά φορά με τη δημοσιότητα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θέλω να πάω Παρασκευή απόγευμα κάπου για καφέ και δεν θα πάω, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή από τη δουλειά μου, ξενερώνω».

«Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου», τόνισε η τραγουδίστρια.

 

