Πόλεμος στην Ουκρανία: Προς νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει προσεχώς τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Δημοσιογράφος του Axios υποστήριξε ότι η συνάντηση ενδέχεται να γίνει την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.
  • Ο Ζελένσκι αποκάλυψε νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει το πάγωμα των γραμμών των μετώπου και δεν προσφέρει λύση για τα εδάφη που σήμερα τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επαφή» ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοικτή σε «ανταλλαγή εδαφών» αλλά επιθυμεί «το σύνολο του Ντονμπάς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα συναντήσει προσεχώς τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.  «Συμφωνήσαμε για μία συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο – με τον πρόεδρο Τραμπ – στο προσεχές μέλλον. Πολλά πράγματα μπορεί να αποφασισθούν μέχρι την Πρωτοχρονιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ημερομηνία δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσ δημοσιογράφος του Axios με ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε, επικαλούμενος πληροφορία Ουκρανού αξιωματούχου, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που παρουσίασε ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε την Τετάρτη νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εβδομάδων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο.

Στο κείμενο προβλέπεται το πάγωμα των γραμμών των μετώπου και δεν προσφέρεται καμία λύση για τα εδάφη που σήμερα τελούν υπό ρωσικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν περισσότερο του 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επαφή» ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, διότι «η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στην διαπραγματευτική διαδικασία».  «Συμφωνήθηκε να συνεχισθεί ο διάλογος», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Προηγουμένως ο Πεσκόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα «διαμορφώνει την θέση της» ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο που αναδιαμορφώθηκε μαζί με το Κίεβο.

Αντίθετα με την αρχική μορφή του αμερικανικού σχεδίου, το υπό συζήτησιν έγγραφο, που συντάχθηκε από την αμερικανική πλευρά, αφήνει σε εκκρεμότητα τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις και την ανάληψη νομικά δεσμευτικής δέσμευσης από το Κίεβο για μη ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Για τους λόγους αυτούς, η αποδοχή του αμερικανικού υπό την νέα μορφή του από την Μόσχα φαίνεται απίθανη, σύμφωνα με τους ειδικούς, όπως έγραφαν και οι NY Times.

Yπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος».

Πούτιν: Άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοικτή σε ανταλλαγή εδαφών

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant αναφέρει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

 

