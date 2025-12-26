Ζελένσκι: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ – «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Είναι υγιεινό να μυρίζουμε τα αέρια μας – Τι υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες

Σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες: Κατεβασμένα σήμερα τα “ρολά”- Πώς θα λειτουργήσουν από αύριο

ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:15 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικές επιθέσεις με drones σε τρία σκάφη υπό ξένη σημαία σε ουκρανικά λιμάνια

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημι...
10:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Επιχειρηματίας σε ρόλο… Άγιου Βασίλη: Έδωσε στους εργαζόμενους μπόνους πάνω από 200 εκατ. ευρώ μετά την πώληση της εταιρείας του

Ένας διευθυντής εργοστασίου στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ αποδείχθηκε πραγματικός Άγιος Βασίλης στην π...
08:26 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ο άγνωστος που έγινε οικογένεια: Τον κάλεσαν σπίτι τους για φαγητό τα Χριστούγεννα και έμεινε μαζί τους 45 χρόνια

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, αλλά για ένα νεαρό ζευγάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο πρι...
07:47 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Το Airbus που δώρισε ο Ερντογάν στον Ράμα – Η Αλβανία στο άρμα της Τουρκίας

Αργά αλλά σταθερά, η Αλβανία μετατρέπεται σε δορυφόρο της Τουρκίας με τον Έντι Ράμα να προσκολ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα