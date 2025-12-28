Έφτασε στο Μαϊάμι ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

  • Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Αυτή θα λάβει χώρα μετά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.
  • Εκπρόσωπος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι «προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες».
  • Ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, πρόσθεσε ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».
Έφτασε στο Μαϊάμι ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Πηγή: ΑΠ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο Ζελένσκι, που έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι θα κατευθυνθεί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρίσκεται στο θέρετρο στις 20:00 Ώρα Ελλάδος.

17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

16:25 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

15:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

14:39 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

