Ζελένσκι: Οι αποφάσεις για ειρήνη εξαρτώνται από τους εταίρους του Κιέβου

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.
  • Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου» και ότι οι αποφάσεις για ειρήνη εξαρτώνται από τους εταίρους της Ουκρανίας.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι εταίροι θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα, ώστε «οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2026: Τα «νέα» SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα και την επιδότηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:39 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το «αντίο» του Μακρόν στην Μπριζίτ Μπαρντό: «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αποχαιρετώντας...
14:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μητέρα κατηγορείται ότι απήγαγε τα 4 παιδιά της επειδή φοβόταν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου – Το μήνυμα που έστειλε πριν εξαφανιστεί

Μια μητέρα από τη Γιούτα των ΗΠΑ φέρεται να απήγαγε τα τέσσερα παιδιά της και να τα πήγε στην ...
14:04 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ – Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

Η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της άμυνας και ...
13:40 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Κτηνοτρόφος χαρίζει την ιδιοκτησία του αξίας 21 εκατ. ευρώ αντί να την πουλήσει

Ένας κτηνοτρόφος από τη Μοντάνα και η σύζυγός του χαρίζουν το ράντσο τους αξίας 21,6 εκατομμυρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα