Δημήτρης Πυρομάλλης: Πέθανε ο συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας – Δώρισε το 2023 τη συλλογή του στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ο συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, Δημήτρης Πυρομάλλης, άφησε τη τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, η Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Εθνική Λυρική Σκηνή αναφέρει: «Σε ηλικία 68 ετών απεβίωσε ο συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, Δημήτρης Πυρομάλλης. Η συλλογή που δημιούργησε ο Δημήτρης Πυρομάλλης για την Μαρία Κάλλας –την οποία το 2023 δώρισε στο αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής– περιλαμβάνει περίπου 4.000 δίσκους βινυλίου, 6.000 CD, εκατοντάδες βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικές εκδόσεις, χιλιάδες φωτογραφίες, αυτόγραφα, ιδιόγραφα, γραμματόσημα με τη μορφή της Κάλλας από διάφορες χώρες, μετάλλια αφιερωμένα στην ίδια, αλλά και προσωπικά της είδη.

Ο Δημήτρης Πυρομάλλης γεννήθηκε το 1958. Σε ηλικία τεσσάρων ετών συνάντησε τυχαία τη Μαρία Κάλλας στο νησί της Ζακύνθου, γεγονός που τον επηρέασε σε τέτοιο βαθμό που από την ηλικία των είκοσι ετών αφιέρωσε τη ζωή του στη συλλογή για την τέχνη της Μαρίας Κάλλας.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τιμώντας τη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, διοργάνωσε, στο πλαίσιο του έτους Μαρίας Κάλλας το 2023, την έκθεση με τίτλο “UNBOXING CALLAS: Μια αρχειακή εξερεύνηση στη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ”.

Το 2024 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τίμησε τον Δημήτρη Πυρομάλλη με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος, για τη δωρεά της συλλογής του για την Μαρία Κάλλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης, η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήριά, στην οικογένεια και τους οικείους του».