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Ρέθυμνο: Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/08 για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. – Οι αυτοψίες της Πολιτικής Προστασίας στις πληγείσες περιοχές έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, με την πλήρη εικόνα να διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. – Οι δήμοι διαθέτουν τη δυνατότητα χορήγησης άμεσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες, η οποία ανέρχεται περίπου στις 2.000 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την επίσπευση της διαδικασίας αποζημίωσης των πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/08.

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Με δηλώσεις της στο Cretalive, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση με οδηγίες προς πολίτες που υπέστησαν ζημιές μερικές ή ολικές ζημιές στις οικίες ή τις επιχειρήσεις τους, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία αποζημίωσής τους. Από το υπουργείο  Πολιτικής Προστασίας, έχει ήδη αποσταλεί η εγκύκλιος με τις οδηγίες. «Θα ζητήσω από τον Περιφερειάρχη να ενισχύσει τις υπηρεσίες με υπαλλήλους, ώστε να συγκροτηθούν περισσότερες επιτροπές και να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, τόσο η αποτίμηση όσο και το έργο των επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών, δήλωσε.

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Οι αυτοψίες της Πολιτικής Προστασίας στις πληγείσες περιοχές, έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

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«Έχει περάσει η Πολιτική Προστασία, όμως δεν έχει γίνει ακόμη καταγραφή χωριό-χωριό και γειτονιά-γειτονιά. Αυτή η δουλειά θα γίνει μέσα στην εβδομάδα από τις επιτροπές», ανέφερε η Μαρία Λιονή στο Cretalive.

«Έχουμε πολλές καταστροφές. Στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, στο Γιαννιού, όπου υπήρξαν ζημιές σε σπίτια αλλά και σε μεγάλο υπόστεγο με ζώα, καθώς και στα Σαχτούρια. Το μέτωπο ήταν τεράστιο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς οι επιτροπές θα συνεχίσουν τις αυτοψίες σε κάθε οικισμό και γειτονιά. Μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης, τα στοιχεία θα αποσταλούν στο υπουργείο, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

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Άμεση οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από τους Δήμους

Παράλληλα, όπως επισήμανε η Αντιπεριφερειάρχης, οι δήμοι διαθέτουν τη δυνατότητα χορήγησης άμεσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες, η οποία – όπως είπε – ανέρχεται περίπου στις 2.000 ευρώ, με τις δημοτικές αρχές να ενημερώνουν τους κατοίκους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

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