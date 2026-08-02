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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής. Στα ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν σώοι και δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

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Κοινωνία

σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν και περισυνέλλεξαν τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
  • Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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