Θεσσαλονίκη: Περιπετειώδης σύλληψη δύο 15χρονων – Οδηγούσαν κλεμμένη μηχανή και έπεσαν πάνω σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς προσέκρουσαν με το μοτοποδήλατο που οδηγούσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο.
  • Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κι ένας αστυνομικός. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένο.
  • Εις βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσαν με το μοτοποδήλατο που οδηγούσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πρόσκρουση τραυματιστήκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κι ένας αστυνομικός. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένο, ενώ ο ένας εκ των δύο ανηλίκων δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς κ.ά.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ

