Grand Hotel: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Όλα τα μυστικά μένουν εδώ

Σύνοψη από το

  Το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς «Grand Hotel» θα προβληθεί απόψε στις 21:00, με τον Άρη να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και την Αλίκη να τρέχει να ζητήσει βοήθεια. – Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη, ενώ ο Ιορδάνης σκέφτεται έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα. – Η Αλίκη θα φτάσει πρώτη στο σημείο όπου είναι φυλακισμένος ο Ρήγας και θα τον βρει αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού, με όλες τις υποψίες να πέφτουν πάνω της.
Το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς «Grand Hotel» θα προβληθεί απόψε στις 21:00.

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει.

Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα. Έντρομος ο Ιορδάνης ακούει τον ψυχίατρο να του λέει πως χρησιμοποιεί το λίθιο ως αγωγή στους ψυχοπαθείς… κι αυτό τον κάνει να σκεφτεί έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας! Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα.

Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού… Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

Trailer

