Ευλογιά των αιγοπροβάτων: 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στη μάχη κατά της νόσου – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη της Λάρισας

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Συνολικά 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό θα βρεθούν στην Λάρισα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως γνωστοποίησαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και ο Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Λαρίσης, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για 81 κτηνίατρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ενώ παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα γίνονται απολυμάνσεις σε 17 σημεία ελέγχου σε όλη τη Θεσσαλία.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους», δήλωσε ο κ. Κέλλας.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών». «Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας», πρόσθεσε.

Για κρίσιμη κατάσταση έκανε λόγο ο κ. Κουρέτας τονίζοντας: «Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δέκα επτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη Θεσσαλία και στις πληγείσες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως ανακοινώθηκε, 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμούς θα κινητοποιηθούν άμεσα στις περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
15:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River W...
15:26 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας – Μεταφέρεται διασωληνωμένος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξ...
15:10 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας

Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδί...
14:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσολόγγι: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» για τον Γιώργο Παυλάκη

Σε κλίμα οδύνης και συντριβής γράφτηκε στις 10:30 το πρωί, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεή...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος