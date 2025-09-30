Τραμπ: Θα συμμετάσχει σε σύσκεψη υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού – Φουντώνουν οι εικασίες για τον σκοπό της

Φωτογραφία: Λευκός Οίκος / AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σήμερα σε σύσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

Κανένας αξιωματούχος δεν έχει εξηγήσει τον στόχο αυτής της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιείται την ώρα που η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στις δραστηριότητες του στρατού, από την ανάπτυξη στρατευμάτων σε αμερικανικές πόλεις ως την αποπομπή υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.

Η σύσκεψη αυτή οργανώνεται έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και φαίνεται ότι έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα τον Τραμπ. «Το λατρεύω. Θέλω να πω ότι είναι καταπληκτικό», σχολίασε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ θα μεταβεί στη στρατιωτική βάση Κουάντικο και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα αυτής της συνεδρίασης, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι «δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη» και προσθέτοντας πως είναι «περίεργο» το γεγονός ότι ο Τύπος τη σχολιάζει τόσο εκτενώς.

Ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ανέφερε απλώς σε ανακοίνωσή του ότι ο Χέγκσεθ «θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιων των υψηλόβαθμων αξιωματικών του».

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας αυτής της σύσκεψης και η απουσία επίσημης δικαιολογίας έχουν προκαλέσει πολλές εικασίες σχετικά με τον σκοπό της και την πιθανότητα μιας σημαντικής ανακοίνωσης που αφορά το Πεντάγωνο.

Το υπουργείο Άμυνας, στο οποίο συνήθως δεν γίνονται άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν έντονα την ανάπτυξη στρατιωτών σε πολλές αμερικανικές πόλεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα σπάνιο στις ΗΠΑ, ενώ στόχος επικρίσεων από το εξωτερικό αποτέλεσαν τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική εναντίον πλοίων τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Εξάλλου ο Τραμπ έχει δώσει εντολή για πλήγματα εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν και εναντίον των Χούθι στην Υεμένη.

Η επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου έχει προκαλέσει αναταραχή και στο εσωτερικό του Πενταγώνου, με το υπουργείο να μετονομάζεται σε «υπουργείο Πολέμου».

Τον Μάιο ο Χέγκσεθ ζήτησε σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών του αμερικανικού στρατού, κυρίως μείωση τουλάχιστον 20% στον αριθμό των στρατηγών και των ναυάρχων. Επίσης το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει ότι επιθυμεί να μειώσει κατά τουλάχιστον 5% τον αριθμό των πολιτικών υπαλλήλων του.

Τη ίδια ώρα πολλοί αξιωματικοί ωθήθηκαν σε αποχώρηση ή αποπέμφθηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέπεμψε τον Φεβρουάριο χωρίς εξήγηση τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, τον Τσαρλς «CQ» Μπράουν.

Επίσης έχουν αποπεμφθεί οι επικεφαλής των Πεζοναυτών και του λιμενικού, ο αναπληρωτής επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας και πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί δικηγόροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

