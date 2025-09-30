Ερντογάν για Γάζα: Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Ερντογάν στον ΟΗΕ
Πηγή φωτό: AA

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε σήμερα «τις προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στο Τραμπ και τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων για άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με φυλακισμένους Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία ενός διεθνούς σώματος.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και την οποία χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει καλέσει επανειλημμένα να εφαρμοσθεί η αποκαλούμενη λύση των δύο κρατών.

Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

Παρθενογένεση: Οι γυναίκες ίσως να είναι πιο κοντά στο να κάνουν παιδιά χωρίς τη συμμετοχή ανδρών – Ποια ηθικά διλήμματα πρ...

ΗΠΑ: Δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας υπέγραψε ο Τραμπ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα συζητηθεί για το φορολογικό νομοσχέδιο και τα ενοίκια

Το FBI προειδοποιεί: Όλοι οι χρήστες smartphone πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κλήσεις – «Κινδυνεύουν τα χρήματά σας»

Γυναίκα που αγνόησε προειδοποίηση μέντιουμ και κατέληξε με μεταλλική πλάκα στο κεφάλι της
περισσότερα
11:47 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Δεν αποδέχεται «σε καμία περίπτωση» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους – Οι IDF θα «παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος» της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιου...
11:46 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ζακ Μπράιαν: Κατέρριψε ρεκόρ θεατών για συναυλία στις ΗΠΑ – Ο πρώτος καλλιτέχνης που έσπασε το «φράγμα» των 111.000 εισιτηρίων

Ο Ζακ Μπράιαν κατέρριψε το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού με εισιτήρια σε συναυλία στην ιστορία ...
11:32 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Θα συμμετάσχει σε σύσκεψη υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού – Φουντώνουν οι εικασίες για τον σκοπό της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σήμερα σε σύσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν ε...
11:12 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Φον Ντερ Λάιεν: Καλωσορίζει την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα – «Όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα την ευκαιρία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης