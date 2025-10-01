Τραμπ σε Πούτιν για τα τέσσερα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία: «Τι είσαι; Χάρτινη τίγρη;»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στη Ρωσία για να δοθεί τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, επανέφερε το σχόλιο περί «χάρτινης τίγρης» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ομιλία που έδωσε σήμερα, Τρίτη, μπροστά σε αξιωματικούς του στρατού, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να βρουν λύση στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα βρεθεί λύση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Ενώ τον Αύγουστο συναντήθηκε μαζί του, ο Τραμπ δήλωσε ξανά απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα». «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μία εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη;».

01:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

