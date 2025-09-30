Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Αν πω τη γνώμη μου θα γίνει μεγάλη φασαρία…»

Καλεσμένος στην εκπομπή Επόμενη Μέρα στο Action 24 βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη με την αντίδραση του υπουργού, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, να είναι… ξεχωριστή.

«Μου έχουν πει όλοι οι συνεργάτες μου να μην εμπλακώ σε αυτή την υπόθεση γιατί αν πω τη γνώμη μου θα γίνει μεγάλη φασαρία. Κατά συνέπεια, θα μου επιτρέψετε να αφήσω τη Δικαιοσύνη να κρίνει τη συμπεριφορά του κυρίου Μπισμπίκη. Ας μην εμπλέκομαι σε όλα, ας μείνω και σε κάτι απ’ έξω», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας που έχει πρωτοστατήσει σε εκστρατείες για την χρήση κράνους και συμπλήρωσε: «Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο να φοράει το κράνος του γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι στις Εντατικές γιατί δεν φορούσαν κράνος, να φοράνε ζώνη ασφαλείας, να μην πίνουν ποτέ αλκοόλ αν είναι να οδηγήσουν… Πραγματικά, καλύτερα πάρτε ταξί παρά να οδηγήσετε… Έχουμε γεμάτα νοσοκομεία από ανθρώπους που έχουν προκαλέσει στον εαυτό τους ή σε άλλους βλάβες, λόγω κακής οδηγικής συμπεριφοράς και είναι πολύ καλό να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, είναι πολύ καλό αν προκαλέσουμε άθελά μας, γιατί κανείς δεν το κάνει επίτηδες, ένα ατύχημα ή δυστύχημα είναι πολύ σωστό να μένουμε στον χώρο και να μην φεύγουμε».

Στην ερώτηση αν αυτό θα έπρεπε να είχε κάνει κι ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Εγώ μιλάω γενικά… Ο κ. Μπισμπίκης είναι κατηγορούμενος, θα πάει στο δικαστήριο να πει την άποψή του για όσα έγιναν, θα τον κρίνουν οι δικαστές, εγώ δεν θα τον κρίνω. Τον θεωρώ πολύ ταλαντούχο στα καλλιτεχνικά…».

Δείτε το βίντεο