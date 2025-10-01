ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του νερού σε περιοχές των νοτίων προαστίων Αττικής

Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».

