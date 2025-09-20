Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Ο πίδακας νερού ξεπερνούσε σε ύψος τον 2ο όροφο πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατσίνι - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) η θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι, με τους κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακά πλάνα από το περιστατικό.

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού, όπου ένας τεράστιος πίδακας νερού εκτινάχθηκε στον αέρα, φτάνοντας και ξεπερνώντας σε ύψος τον δεύτερο όροφο κοντινής πολυκατοικίας. Το εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικό θέαμα αποτυπώθηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παροχή νερού σε αρκετά νοικοκυριά διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία της ΕΥΔΑΠ έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Η αιτία της βλάβης δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

