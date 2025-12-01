Ποιοι και γιατί ανοίγουν ξανά τον φάκελο του Παντελή Παντελίδη: Οι δύο υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα στα δικαστήρια

Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση Παντελίδη, περίπου μία δεκαετία μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, σε μια στροφή της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Οι καταγγελίες ότι ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «επενδύσεις» στα καζίνο που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν ο άνθρωπος που έστησε το τραπέζι τζόγου τη μοιραία βραδιά, αλλά και η έκκληση της Αθηνάς Παντελίδη, μητέρας του αείμνηστου τραγουδιστή, η οποία «έσπασε» τη σιωπή της στον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1, προκάλεσαν νέο γύρο αντιπαραθέσεων.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις, η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 2021, οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Παντελής Παντελίδης και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Απόστολος Λύτρας, δηλώνει στη Realnews ότι έχουν συγκεντρωθεί νέα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν: «Η υπόθεση στο ποινικό της σκέλος έχει μπει στο αρχείο με διάταξη εισαγγελέα, παρότι από την πλευρά της οικογένειας υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, όπως και νέα στοιχεία που έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες σε γνώση μας, ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης».

Η Μίνα Αρναούτη, μία από τις δύο συνεπιβάτιδες του δημοφιλούς τραγουδιστή στο πολυτελές αυτοκίνητο, με αναρτήσεις της στα social media σημείωσε ότι «η ανακίνηση αυτής της ιστορίας μού προκαλεί απίστευτη ψυχολογική πίεση, φέρνοντας ξανά στη μνήμη μου όλα όσα πέρασα και τα οποία εύχομαι κανείς να μην τα περάσει», ενώ καταφέρθηκε εναντίον όσων επαναφέρουν μια υπόθεση που έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη: «Για όλους εσάς αυτή η υπόθεση είναι μια τραγωδία στην οποία πέθανε ένας υπέροχος τραγουδιστής, για εμένα όμως είναι η μάχη για την επιβίωσή μου. Οταν έγινε το τραγικό αυτό δυστύχημα, εγώ βρέθηκα στο πίσω κάθισμα, καρφωμένη από ένα μέταλλο στον πνεύμονα και με ακατάσχετη αιμορραγία μεταφέρθηκα στον “Ευαγγελισμό” όπου οι γιατροί μού έσωσαν τη ζωή. Για να μπορέσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, χρειάστηκα 17 χειρουργεία, ακόμη και σήμερα έχω τα σημάδια αυτών στο σώμα μου και πολλά βράδια ξυπνάω από κρίσεις άγχους. Εκτός όλων αυτών, η γνωστή τοξικότητα του διαδικτύου οδηγεί πολλούς αγνώστους σε εμένα ανθρώπους να στέλνουν απειλητικά μηνύματα και να με οδηγούν στο να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου».

Η ώρα των αποζημιώσεων

Στο αστικό δικαστήριο επιδικάστηκαν αποζημιώσεις υπέρ της Μ. Αρναούτη και της Φρόσως Κυριάκου, της δεύτερης συνεπιβάτιδας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου του 2016. Ωστόσο, οι δύο κοπέλες άσκησαν έφεση, καθώς έκριναν ότι τα ποσά δεν ήταν ανάλογα με την περιπέτεια που έζησαν και τα προβλήματα υγείας που τους προκλήθηκαν. «Εχω υποβληθεί σε συνολικά 17 χειρουργεία, τα 16 σοβαρά, έχω 144 ημέρες συνεχούς νοσηλείας, εκ των οποίων 53 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας, και συνολική νοσηλεία 189 ημερών σε νοσοκομεία, έχω υποστεί μόνιμη αναπηρία, δεν εργάζομαι μέχρι σήμερα λόγω των μόνιμων σωματικών βλαβών μου και πρέπει να υποστώ βαριές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις», είχε υποστηρίξει η Μ. Αρναούτη στην αγωγή της.

Από την πλευρά της, η Φρ. Κυριάκου είχε καταθέσει στην αγωγή της: «Ακόμη και σήμερα και ενώ τα αληθή περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί και από την εισαγγελική Αρχή, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν το αντίθετο και εγώ φέρω το στίγμα του δολοφόνου! Ξεκίνησαν να διαδίδονται φήμες πως δήθεν εγώ η ίδια ετύγχανα οδηγός του μοιραίου οχήματος και όχι συνοδηγός αυτού! Η γη χάθηκε κάτω από τα πόδια μου και διαπίστωσα πως γινόταν προσπάθεια να μετατραπώ από θύμα σε θύτη… Αγνωστοι μας επιτίθεντο φραστικά σε καθημερινή βάση. Στον κόσμο είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι όλα τα ως ανωτέρω αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά ήταν μια πλεκτάνη εναντίον του αγαπημένου τους τραγουδιστή! Αποκλειστικά υπαίτιος της πρόκλησης του επίδικου ατυχήματος και του εξ αυτού προκληθέντος βαρύτατου τραυματισμού μου ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου Παντελεήμων Παντελίδης».