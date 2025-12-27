Συγκινεί η Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Φέτος ήταν μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο»

Ένα συγκινητικό μήνυμα ζωής έστειλε με αφορμή τα Χριστούγεννα η Άννα Κανδαράκη, η οποία όπως έχει αποκαλύψει βρέθηκε για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εξομολογείται ότι φέτος ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο, λόγω του καρκίνου, και προέτρεψε στους διαδικτυακούς της φίλους να μην ζουν με τα «πρέπει».

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο.. και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα “πρέπει”, πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το.

Καλή γιορτινή μέρα (δε ξέρω αν θα τα πούμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς,.. είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή “πρέπει να ανεβάσω”) Την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κανδαράκη.

