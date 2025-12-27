Συγκινεί η Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Φέτος ήταν μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άννα Κανδαράκη

Ένα συγκινητικό μήνυμα ζωής έστειλε με αφορμή τα Χριστούγεννα η Άννα Κανδαράκη, η οποία όπως έχει αποκαλύψει βρέθηκε για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εξομολογείται ότι φέτος ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο, λόγω του καρκίνου, και προέτρεψε στους διαδικτυακούς της φίλους να μην ζουν με τα «πρέπει».

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο.. και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα “πρέπει”, πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το.

Καλή γιορτινή μέρα (δε ξέρω αν θα τα πούμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς,.. είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή “πρέπει να ανεβάσω”) Την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κανδαράκη.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ: Ποιοι ιδιοκτήτες θα πάρουν πίσω χρήματα για φόρους που είχαν πληρώσει

Επίδομα μητρότητας: Τι αλλάζει για χιλιάδες μητέρες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το άγνωστο ταξίδι με την Ζωή Λάσκαρη – «Ήταν τρελό δέσιμο το να είσαι 4 μήνες με τη μάνα σου υπό τέτοιες συνθήκες»

Το ταξίδι που είχε κάνει με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, για τέσσερις ολόκληρους μήνες, περιέγρ...
18:30 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μου αρέσει ο τζάτζικας, κάνει πολύ καλό στο δέρμα»

Ο αγαπημένος performer Τάκης Ζαχαράτος, με το ξεχωριστό ταλέντο του, υποδύθηκε τη νέα πρέσβειρ...
17:52 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Του έκαναν αναφορές στο Facebook και κατέβηκε η ανάρτησή του για τον Χριστό – «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Κατέβηκε από το Facebook η ανάρτηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος θέλησε να ...
17:28 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου» – Το στόρι στο Instagram μετά τη μήνυση στον Μαζωνάκη

Μέσω ενός στόρι στο Instagram ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τις προηγούμενες ημέρες τον ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα