Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο που έκλαιγε γιατί έφευγε το παιδί της – Τρόμαξε γιατί δεν με ήξερε»

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι!», με αφορμή τη συνέντευξη της Στέλλας Κονιτοπούλου, η οποία αποκάλυψε πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος που η κόρη της έφυγε από το σπίτι. Η παρουσιάστρια άρπαξε την ευκαιρία να διηγηθεί ένα περιστατικό που την άγγιξε βαθιά και συνέβη πρόσφατα στο αεροδρόμιο, δείχνοντας έμπρακτα πόσο έντονα βιώνει την ιδιότητα της μητέρας.

Όπως είπε η ίδια, «είμαι πλήρως κλασική μαμά. Δηλαδή, δυστυχώς», εξηγώντας ότι, ενώ έχει ζήσει και η ίδια τη μετάβαση από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εξακολουθεί να φορτίζεται συναισθηματικά σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Γερμανίας μαζί με τα παιδιά της και τον αδερφό της, είδε μια άγνωστη γυναίκα να αποχαιρετά συγκινημένη τη μεγαλύτερη κόρη της, η οποία έφευγε για σπουδές. Η σκηνή αυτή την έκανε να λυγίσει.

«Και να κλαίει η μάνα, και παιδιά, με πιάνουνε λυγμοί», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. Μάλιστα, συγκλονισμένη από το στιγμιότυπο, πλησίασε την ξένη γυναίκα και την αγκάλιασε αυθόρμητα, παρόλο που δεν την ήξερε. Όπως περιέγραψε, «πάω στην ξένη γυναίκα, την αγκαλιάζω. Παιδιά τρόμαξε! Δεν με ήξερε η κυρία! Ο Φίλιππος να με τραβάει από το πλάι και να μου λέει “μαμά σε παρακαλώ”, σόρυ να της λέει. Ο αδερφός μου… Σε καταλαβαίνω αλλά είναι υπερβολή».

Η συναισθηματική φόρτιση δεν σταμάτησε εκεί. Όταν πέρασαν στο σημείο των διαβατηρίων, η Χρηστίδου συνέχισε να κλαίει, ενώ η οικογένειά της δεν είχε αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί. Αργότερα, η παρουσιάστρια γύρισε και ρώτησε ευγενικά τη γυναίκα: «Συγγνώμη, μπορώ να σας κάνω μια αγκαλιά;» με εκείνη να της απαντά «ναι!». Όπως είπε η ίδια: «πάρα πολύ ανάγκη την είχε την αγκαλιά μου, σε πληροφορώ».