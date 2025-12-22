Ξέσπασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τις καταγγελίες: «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Στο προσκήνιο της επικαιρότητας βρέθηκε ξανά ο Γιώργος Μαζωνάκης, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, μετά τη νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατατέθηκε σε βάρος του από τον 22χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Ο νεαρός πρώην συνεργάτης του καλλιτέχνη υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας τον για απρεπή συμπεριφορά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έμεινε άπραγος. Αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με αντιμήνυση και κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησής του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχευμένη προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας του.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, μέσα από τα Cross Battles του «The Voice», όπου συμμετέχει ως coach, ο τραγουδιστής έστειλε ένα αιχμηρό μήνυμα προς τις τηλεοπτικές εκπομπές που, όπως άφησε να εννοηθεί, ασχολήθηκαν εκτενώς και με τρόπο προσβλητικό με τις δύο υποθέσεις που τον αφορούν.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και με αφορμή την ερμηνεία του τραγουδιού «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη από διαγωνιζόμενη της ομάδας του Πάνου Μουζουράκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το εξής σχόλιο: «Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;»