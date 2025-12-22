Ξέσπασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τις καταγγελίες: «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο της επικαιρότητας, μετά τη νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατατέθηκε σε βάρος του από τον 22χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Ο νεαρός πρώην συνεργάτης του υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας τον για απρεπή συμπεριφορά.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με αντιμήνυση και κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησής του. Άφησε σαφείς αιχμές για στοχευμένη προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας του.
  • Μέσα από τα Cross Battles του «The Voice», ο τραγουδιστής έστειλε ένα αιχμηρό μήνυμα προς τις τηλεοπτικές εκπομπές. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε: «να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Ξέσπασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τις καταγγελίες: «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Στο προσκήνιο της επικαιρότητας βρέθηκε ξανά ο Γιώργος Μαζωνάκης, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, μετά τη νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που κατατέθηκε σε βάρος του από τον 22χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο. Ο νεαρός πρώην συνεργάτης του καλλιτέχνη υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας τον για απρεπή συμπεριφορά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έμεινε άπραγος. Αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με αντιμήνυση και κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησής του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχευμένη προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας του.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, μέσα από τα Cross Battles του «The Voice», όπου συμμετέχει ως coach, ο τραγουδιστής έστειλε ένα αιχμηρό μήνυμα προς τις τηλεοπτικές εκπομπές που, όπως άφησε να εννοηθεί, ασχολήθηκαν εκτενώς και με τρόπο προσβλητικό με τις δύο υποθέσεις που τον αφορούν.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και με αφορμή την ερμηνεία του τραγουδιού «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη από διαγωνιζόμενη της ομάδας του Πάνου Μουζουράκη, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το εξής σχόλιο: «Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
00:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

MasterChef: Στον… αέρα το τρέιλερ του 10ου κύκλου – ΒΙΝΤΕΟ

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef, σηματοδοτώντας την επιστροφή του δημο...
21:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δικαστής: Στα χέρια της Αστυνομίας βίντεο, που ανατρέπει όλα τα δεδομένα – Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή

Καταιγιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Ο Δικαστής”...
17:18 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Μάγεψε το κοινό κατά την avant-première της προβολής της

Την Πρωτοχρονιά (Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026) στο ERTFLIX θα γίνει η πρεμιέρα της πολυαναμενόμεν...
15:08 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά

Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», θα προβληθεί απόψε Κυριακή 2...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα