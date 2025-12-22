Άννα Βίσση: Απάντησε στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει οριστικά τη σκηνή έβαλε η Άννα Βίσση, μέσα από μια ευθεία και ξεκάθαρη δήλωση της επί σκηνής. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που μετρά φέτος δέκα συνεχόμενα χρόνια εμφανίσεων στο Hotel Ermou, θέλησε να απαντήσει δημοσίως στα τελευταία ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και υποστήριζαν πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τις πίστες στο τέλος της φετινής σεζόν.

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τη δική της απάντηση, με το πάθος και την ενέργεια που τη χαρακτηρίζουν: «Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».