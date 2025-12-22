Άννα Βίσση: Απάντησε στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»

Σύνοψη από το

  • Η Άννα Βίσση έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει οριστικά τη σκηνή, μέσα από μια ευθεία και ξεκάθαρη δήλωση επί σκηνής.
  • Η δημοφιλής ερμηνεύτρια απάντησε δημοσίως στα τελευταία ρεπορτάζ που την ήθελαν να αποσυρθεί από τις πίστες στο τέλος της φετινής σεζόν.
  • Ανήμερα των γενεθλίων της, η Άννα Βίσση δήλωσε χαρακτηριστικά: «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Βίσση: Απάντησε στις φήμες περί αποχώρησης από τις πίστες – «…όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»
Η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να εγκαταλείπει οριστικά τη σκηνή έβαλε η Άννα Βίσση, μέσα από μια ευθεία και ξεκάθαρη δήλωση της επί σκηνής. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που μετρά φέτος δέκα συνεχόμενα χρόνια εμφανίσεων στο Hotel Ermou, θέλησε να απαντήσει δημοσίως στα τελευταία ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και υποστήριζαν πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τις πίστες στο τέλος της φετινής σεζόν.

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τη δική της απάντηση, με το πάθος και την ενέργεια που τη χαρακτηρίζουν: «Και για να απαντήσω σε όλα αυτά που γράφονται… η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα! Σας ευχαριστούμε πολύ και, όπως σας έχω ξαναπεί, όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:31 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

David και Victoria Beckham: Ξύπνησαν… μπλοκαρισμένοι στο Instagram, από τον γιο τους Brooklyn

Μια και μόνο ανάρτηση στα social media στάθηκε αρκετή για να βγει στην επιφάνεια η ένταση που ...
18:53 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο, έπεσε κάποιος πάνω του και υπέκυψε στα τραύματά του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Χριστουγεννιάτικο Special του FTHIS Celebr...
15:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σόφη Ζαννίνου: «Έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν, μην πάθει κάτι και το έχω βάρος στη συνείδησή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός και τραγουδί...
13:27 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!». «Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στον Fi...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα