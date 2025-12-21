Περιστέρι: Έφοδος της Αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους – Μία σύλληψη

Σύνοψη από το

  • Έφοδος της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, όπου εντοπίστηκαν επτά ανήλικοι στους οποίους είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
  • Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, συνελήφθη ο 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης «Νυχτερινός Ποιμήν» της ΕΛ.ΑΣ., με την Αστυνομία να τονίζει ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιστέρι: Έφοδος της Αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους – Μία σύλληψη

Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, καθώς τους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν επτά ανήλικα άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-12-2025), ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ». Στην ίδια εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε.

Αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν η σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την αποτροπή της χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικους και την τήρηση της νομιμότητας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
22:56 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς

Συνεχίζουν και τη νέα εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν την Δε...
22:08 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3004 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (21/12). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:54 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Παντελεήμονα – Δύο τραυματίες, αναζητείται ο δράστης

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίε...
20:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια – Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα