Περιστέρι: Έφοδος της Αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους – Μία σύλληψη

Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, καθώς τους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν επτά ανήλικα άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-12-2025), ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ». Στην ίδια εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε.

Αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν η σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την αποτροπή της χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικους και την τήρηση της νομιμότητας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.