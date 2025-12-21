ΗΠΑ: Αυξάνουν την πίεση στην Βενεζουέλα – Το νέο ρεσάλτο σε τάνκερ και ο στόχος του Τραμπ

Αυξάνει την πίεση η αμερικανική κυβέρνηση στην Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο με το ρεσάλτο των αμερικανικών δυνάμεων που κατέλαβαν έναν δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Ταυτόχρονα το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Κυριακή ότι η αμερικανική ακτοφυλακή καταδιώκει ένα δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Βενεζουέλα.

Το πλοίο δεύτερο τάνκερ που κατασχέθηκε από τους Αμερικανούς είχε προορισμό την Ασία. Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι εκτιμά πως το πλοίο είναι το «Centuries» με σημαία Παναμά. Στις 10 Δεκεμβρίου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα ακόμη τάνκερ.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Guardian, το «Centuries» δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πλοίων που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας σταματήσουμε», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νοέμ.

Δεν αποκλείει τον πόλεμο με την Βενεζουέλα ο Τραμπ

Η αυξημένη πίεση στην Βενεζουέλα έρχεται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνούνται δημόσια να αποκλείσουν το ενδεχόμενο πολέμου με την Βενεζουέλα.

Ο Νικολάς Μαδούρο, έχει δώσει εντολή στο ναυτικό της χώρας να συνοδεύει τα πετρελαιοφόρα, αψηφώντας τον μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Μετά την κατάσχεση του πρώτου πετρελαιοφόρου, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι ΗΠΑ διέπραξαν «κατάφωρη κλοπή» και χαρακτήρισε την ενέργεια ως «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι η κήρυξη πολέμου κατά του καθεστώτος του Μαδούρο παραμένει στο τραπέζι. «Δεν το αποκλείω, όχι», είπε ο Τραπ.

Οι ΗΠΑ ανέβασαν και άλλο την πίεση στη Βενεζουέλα αυτή την εβδομάδα, καθώς κατηγόρησαν την χώρα ότι έχει κατασχέσει αμερικανικό πετρέλαιο. «Θυμάστε ότι μας πήραν όλα τα ενεργειακά μας δικαιώματα. Πήραν όλο το πετρέλαιο μας πριν από λίγο καιρό. Και το θέλουμε πίσω. Το πήραν, το πήραν παράνομα», ανέφερε ο Τραμπ. Την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε τον πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Ταυτόχρονα οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των σκαφών που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών. Την περασμένη Πέμπτη ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε σκάφος και σκότωσε 4 άτομα, καθώς οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι σχετιζόταν με διακίνηση ναρκωτικών. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο συνολικά 99 άτομα έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά σκαφών που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά.

Επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος η Ουάσινγκτον

Ο Μαδούρο υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να σταματήσουν την διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή αλλά να αλλάξουν το καθεστώς στην Βενεζουέλα. Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον δεν έχει αποκλείσει οι επιχειρήσεις να στοχεύουν και στην πτώση του Μαδούρο. Τα χρήματα από την πώληση πετρελαίου είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης για την Βενεζουέλα και μία διακοπή αυτής της ροής των χρημάτων θα μπορούσε να φέρει αναταραχή στο εσωτερικό.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στην Βενεζουέλα και δεν το απέκλεισε. «Είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι απαράδεκτη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ναι, ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε αυτή τη δυναμική», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Το μπλόκο σε αυτά τα πλοία που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ», ανέφερε σε πρόσφατη ανάλυση του ο αντιπρόεδρος της «δεξαμενής σκέψης» Atlantic Council, Jason Marczak.

Και πρόσθεσε: «Κόβοντας ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του καθεστώτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ένα επιπλέον ατού στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της δικτατορίας του Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Αυτή η κίνηση αναβαθμίζει την εκστρατεία στην Καραϊβική από μια επιχείρηση καταπολέμησης των ναρκωτικών σε μια επιχείρηση που κόβει επίσης τις οικονομικές σανίδες σωτηρίας του Μαδούρο, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει ως ηγέτη της Cartel de los Soles (σ.σ. φερόμενη οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών)».